Deportes Ampliar El Trofeo de Fútbol en Feria reúne al Poli Almería junto al Viator en un reñido encuentro miércoles 24 de agosto de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El partido, que concluyó 1-2 para los viatoreños, vivió la entrega de una placa a Dolores Sánchez, mujer de Rafael Torres, expresidente del Poli fallecido en 2019 y que da nombre al trofeo El fútbol se trata de una de las disciplinas más queridas entre la sociedad almeriense y, por ello, está muy presente en la Feria de Almería. El Trofeo de Fútbol de Feria de Almería 2022 vivió un encuentro muy emotivo en el campo municipal de Los Ángeles que quedará para el recuerdo. Se trata del Poli Almería contra el Viator. Un trofeo que ha sido posible gracias a la colaboración de los clubes con el Patronato Municipal de Deportes, que se ha encargado de la organización del evento deportivo para que jugadores y público disfruten a lo grande. El pasado domingo, 21 de agosto, a las ocho de la tarde, los jugadores salieron al césped para disputar un reñido encuentro. No sin antes de hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de Samuel Castell, hermano de José Carlos, jugador del Viator y ex jugador del Poli Almería. El encuentro se resolvió en 1-2 para el Viator y, en todo momento, se palpó el sacrificio por parte de ambos clubes por intentar dar lo mejor de sí mismos y hacerse con el trofeo que se llevarían a casa. El equipo de Viator resultó victorioso y consiguió el título de las fiestas patronales, dedicadas a la Virgen del Mar. También hubo un especial momento para entregar una placa a Dolores Sánchez Rodríguez, mujer de Rafael Torres Tripiana, ex presidente del club Poli Almería que falleció en 2019 y que brinda nombre al trofeo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

