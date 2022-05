Capital El TSJA impide que el Ayuntamiento arranque los árboles de la Plaza Vieja martes 03 de mayo de 2022 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Consistorio se acata el fallo judicial, aunque la concejala Ana Martínez Labella lamenta la oportunidad perdida que supone que “gane el inmovilismo frente al progreso” La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha dado a conocer hoy el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por diferentes colectivos contra el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Almería aprobando la Modificación Puntual nº 64 del PGOU de Almería, Texto Refundido-98, modificando el artículo 9.62 de las Normas Urbanísticas y la ficha del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos, y ha asegurado que esta circunstancia “no va a suponer un cambio en los objetivos municipales de recuperación y puesta en valor de la Plaza Vieja”. Reconociendo en esta sentencia "la pérdida de oportunidad en el proceso de transformación que vive el Casco Histórico", cree igualmente Martínez Labella que con este fallo "ha ganado el inmovilismo frente al progreso", si bien ha recalcado que no se va a renunciar al "objetivo final" que pasa por "transformar el espacio". En esta línea ha insistido en que la pretensión municipal, como se viene haciendo durante siglos sobre los espacios públicos urbanos, ha sido siempre la de transformar este espacio, desplegando sobre él todo el potencial cultural, arquitectónico, histórico y patrimonial que tiene la Plaza Vieja, todo ello como parte del proyecto global de revitalización del Casco Histórico en el que viene trabajando el Equipo de Gobierno municipal en los últimos años. Con el máximo respeto hacia el fallo del Alto Tribunal, sobre el que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Martínez Labella ha trasladado sin embargo su “decepción” ante la pérdida de oportunidad que supone esta decisión en el objetivo “de recuperar, volviendo a sus orígenes, este espacio”, una pretensión vinculada a la modificación de planeamiento y ficha de catálogo aprobada en su día y que venía a poner en valor su conjunto arquitectónico. En este sentido, ha insistido en que, según señala el TSJA en su fallo, la modificación puntual tenía que haber sido sometida a evaluación ambiental, por tener la medida efecto sobre el medioambiente, cuestión esta sobre la que se discrepa la edil por el alcance y naturaleza de la actuación. ”Ni los jurídicos, ni los técnicos, ni el Equipo de Gobierno creímos necesario este estudio, en ningún caso. Al igual que tampoco lo hizo la Consejería de Ordenación del Territorio, que es quien tutela en este sentido”. Por último, Ana Martínez Labella ha vuelto a reiterar que la remodelación de la Plaza Vieja debe traducirse en el mejor proyecto para el conjunto de la ciudad y no quedar solo en una lucha “árboles sí, árboles no” y ha defendido, una vez más, el compromiso del Equipo de Gobierno para hacer de la política medioambiental en la ciudad una seña de identidad, trasladada además al Casco Histórico con proyectos transformadores como Jardines Mediterráneos de la Hoya o la recuperación paisajística de San Cristóbal, entre otros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

