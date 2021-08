Economía El turismo en la nueva realidad pospandemia: factible y sostenible martes 24 de agosto de 2021 , 10:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El turismo es uno de los sectores que ha resultado más afectado por las restricciones de la pandemia del Coronavirus. Aunque la Covid-19 todavía está en el mundo, ya es más manejable y permite retomar la vida progresivamente, dentro de una nueva realidad que implica más cuidados y medidas de seguridad sanitarias. El turismo se está reactivando para bien de quienes aman viajar y conocer nuevos lugares. Con la flexibilización de las restricciones por la pandemia del Coronavirus, la aplicación de la correspondiente vacuna y la instauración de estrictas medidas de seguridad sanitarias, comienza a vivirse una nueva realidad en la que la economía se vuelve a reactivar, y con ella, los sectores afectados. El turismo sufrió mucho las consecuencias de las restricciones, hasta el punto que los operadores turísticos casi se declaran en bancarrota. Por suerte, todo comienza a cambiar y ya se puede participar en los tradicionales tours del Camino de Santiago, alquilar un yate en Ibiza, recorrer toda la Costa del Sol en un coche de alquiler o visitar la costa caribeña mexicana. El peregrinaje por el Camino de Santiago Uno de los atractivos turísticos más importantes de España es el Camino de Santiago, que ya está abierto en todas sus rutas para bien de los amantes de esta tradición cristiana para recorrerlo hasta llegar a la tumba del apóstol Santiago, en la catedral de Santiago de Compostela. Si quieres conocer más, clicando aqui encontrarás toda la fascinante historia que hay detrás de este famoso peregrinaje. Ir a pie, en bicicleta o a caballo, y disfrutar los extraordinarios paisajes y la atención de los pueblos de cada ruta es una experiencia maravillosa que convierte al Camino de Santiago en uno de los lugares más visitados de España. Así que si quieres vivir una extraordinaria aventura en un hermoso lugar y compartir toda la historia que envuelve esta tradición, no debes dejar de anotar en tu agenda de próximos viajes la visita al Camino de Santiago, no te arrepentirás.

La vida se disfruta mejor en el mar Las playas también comenzaron a recibir turistas y están recobrando su habitual flujo de turistas, pero si lo tuyo es el mar entonces debes alquilar un yate en Ibiza para vivir la maravillosa experiencia de recorrer las costas de las Islas Baleares. Ya se puede realizar de una forma muy fácil gracias a las empresas prestadoras de servicios en la zona. Se pueden alquilar yates de diferentes esloras y capacidades para todos los gustos y presupuestos, todos están equipados con lo último en tecnología y las comodidades que se deseen. Tienen cocina, televisor, baño, camarotes, comedor, congelador, solárium, nevera y todo lo necesario para una estancia placentera. Los yates en Ibiza se pueden alquilar por solo un día, o si se prefiere, por una semana o por el tiempo que se desee para pasar unas vacaciones en ellos. Es una extraordinaria aventura que nadie debería perderse. Marbella y sus encantos Uno de los lugares más encantadores de España, sin duda, es la Costa del Sol, por eso no hay nada como el alquiler coche Marbella para recorrer todos los sitios turísticos sin limitaciones. En Marbella Rent a Car puedes alquilar un vehículo cómodo y por muy buen precio para recorrer cada zona y disfrutar de unas espectaculares vacaciones. Esta agencia de alquiler de coches tiene sus oficinas centrales en el aeropuerto de Málaga y en puntos estratégicos en Marbella, la Línea de la Concepción, Gibraltar y Cádiz. Los servicios se ofrecen para todo tipo de usuarios, sin restricciones de ninguna clase, para que puedan recorrer toda la Costa del Sol por el tiempo que deseen. Los coches se pueden reservar a través de su página web o directamente en sus oficinas. México ofrece extraordinarias opciones México es uno de los países con más tradición turística del mundo, tiene una gran variedad de opciones que se pueden revisar en esta página de turismo en México, en la que destacan muchas de sus bellezas turísticas, en especial, las localizadas en la península de Yucatán. Ir a Cancún, Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, Balamkú Campeche y demás lugares de la región mexicana es disfrutar de maravillosas playas, ciudades mayas espectaculares, mágicos estanques, una vida nocturna muy activa, una gastronomía única y demás atractivos que son inolvidables. Entonces, si el plan es viajar a México, debes revisar la referida página web y hacer tu itinerario incluyendo todas las maravillosas opciones que ofrece, no pierdas la oportunidad . Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

