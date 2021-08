Provincia La Junta destina 49.000 euros a equipamientos municipales en Beires martes 24 de agosto de 2021 , 10:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial se reúne con la alcaldesa de la localidad para informarle de las nuevas ayudas de la Consejería





El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado, ha visitado Beires, donde se ha reunido con la alcaldesa, Carmen González, para conocer algunos de los proyectos ejecutados por el Ayuntamiento con subvenciones de la Consejería, como la reforma de la Casa Consistorial realizada gracias al programa Sedes o las actuaciones en infraestructuras municipales y espacios urbanos realizadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). En los dos últimos años, la Consejería que dirige Juan Marín ha invertido en la localidad más de 49.000 euros en estas mejoras.



En concreto, la Junta de Andalucía ha cofinanciado con 29.025 euros, entre 2019 y 2020, las obras del PFEA ejecutadas por el Ayuntamiento en calles del municipio como Duquesa, Zambrón o Rosal, así como intervenciones en espacios naturales. En este ejercicio 2021 el Ayuntamiento de Beires ha presentado nuevos proyectos como la adecuación de un local municipal para habilitarlo como local comercial.



Delgado ha defendido la importancia del PFEA “como ejemplo de colaboración entre administraciones y una herramienta clave para ayudar a los ayuntamientos a crear empleo y a garantizar equipamientos y servicios públicos dignos a sus vecinos, que no son andaluces de segunda por vivir en el medio rural”.



Además de su aportación al PFEA, la Consejería que lidera Juan Marín también destinó en 2019 una subvención de 20.000 euros al Ayuntamiento de Beires, en el marco del programa Sedes, para reformar la planta baja de la Casa Consistorial. Una reforma que el Consistorio quiere continuar este año para sustituir las ventanas y eliminar barreras arquitectónicas. Para este proyecto, ha concurrido a la convocatoria de ayudas para equipamientos públicos de la Consejería que, según ha destacado Delgado, “este año por primera vez se distribuirán en régimen de concurrencia competitiva teniendo en cuenta criterios de despoblación para beneficiar a los municipios con menor crecimiento demográfico y vegetativo o mayor índice de envejecimiento”.



El delegado ha explicado a la alcaldesa que actualmente se están baremando las múltiples solicitudes recibidas en la provincia con el objetivo de “agilizar la resolución para que el dinero llegue a los ayuntamientos beneficiados lo antes posible”. El responsable territorial de Administración Local también ha hecho hincapié en el “compromiso de este Gobierno, y en especial del vicepresidente, Juan Marín, por cooperar con los municipios, ya que somos conscientes de sus dificultades presupuestarias, sobre todo en el caso de los más pequeños”.



Apoyo frente al COVID

En este sentido, ha recordado el apoyo de la Consejería a las entidades locales frente a la pandemia provocada por el COVID. “Desde el principio tuvimos claro que los ayuntamientos necesitaban recursos para hacer frente a los gastos extra de limpieza y desinfección de calles y edificios públicos o la compra de material higiénico-sanitario para proteger a sus vecinos y empleados municipales. Por ello, destinamos 10 millones a todos los municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes, unas ayudas que llegaron a sus arcas en una media de 26 días”, ha subrayado.



Beires fue una de las localidades almerienses que recibió estos fondos extraordinarios, en concreto 7.061,75 euros con los que el Ayuntamiento adquirió material de protección y productos de limpieza, además de poder acometer las labores de limpieza y desinfección. Delgado ha recordado que próximamente la Consejería volverá a arbitrar un fondo extraordinario que además se ampliará a 15 millones de euros para llegar a todos los municipios de hasta 20.000 habitantes.



Además, la Delegación territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local está tramitando otra línea de ayudas para garantizar los servicios públicos ante aumentos estacionales de población, como las que registran varios municipios de la provincia durante el verano. Beires también ha solicitado esta ayuda.

