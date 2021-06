Capital El VI Concurso de Spot de prevención del consumo de drogas ya tiene ganadores viernes 18 de junio de 2021 , 17:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Promovida por el Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones y el Área de Familia, la iniciativa ha contado con la participación de 14 trabajos audiovisuales



El Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer los ganadores del VI Concurso de Spot Publicitario que, con motivo de la del Día Mundial Contra el Abuso de las Drogas, que se celebra el próximo 26 de junio, organiza el Consistorio a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana conjuntamente con el Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones.



‘No pierdas tu tiempo’, de Álvaro López Morales; ‘Está en tu mano, elige vivir’, de Manuel Alcalá García; y ‘Nadie dijo’, de Gabriel Ruiz Pérez; se han alzado con el primer, segundo y tercer premio, dotados con 600 euros, 400 euros y 200 euros, respectivamente, dentro de una edición a la que se han presentado un total de catorce trabajos. Todos ellos podrán verse hasta el día 26 de junio en Interalmería Televisión.



El Museo de la Guitarra fue ayer tarde escenario de la proyección de los spots publicitarios presentados a concurso y de la entrega de los premios, en un acto presidido por la concejala delegada del área promotora de la actividad, Paola Laynez, quien ha señalado sentirse “muy orgullosa de la acogida que ha vuelto a tener este concurso y de la implicación y el nivel que han mostrado todos sus participantes en torno a un tema tan sensible y complejo como es el consumo de drogas y sus consecuencias”.



Acompañada por los concejales Juan José Alonso y María del Mar García Lorca, así como por técnicos municipales del área, ha destacado la “gran calidad audiovisual” de los trabajos y el “sentido crítico” que han demostrado los jóvenes, a los que ha agradecido su participación, así como el “enorme trabajo” que hacen en materia de prevención y sensibilización las asociaciones que forman el Observatorio Municipal sobre drogas y adicciones y su colaboración para la puesta en marcha de este concurso que ya va por la sexta edición.



Esas organizaciones son: Proyecto Hombre, Asociación NOESSO, Asociación Nuevo Rumbo, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería, Asociación para la Prevención A Tiempo, Cruz Roja Toxicomanías, Asociación Española contra el Cáncer, Servicio Provincial de Drogodependencias y Técnicos/as de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.