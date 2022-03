Deportes El voleibol aplaza la 9ª jornada de los Juegos Deportivos Municipales del 8 al 10 de abril sábado 19 de marzo de 2022 , 12:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La jornada prevista del 1 al 3 de abril se ve aplazada por encontrarse la instalación ocupada con motivo de la celebración de la Media Maratón La novena jornada de los Juegos Deportivos Municipales de voleibol tendrá que esperar. La Federación Andaluza de Voleibol ha modificado las fechas de la celebración de los partidos que, usualmente, se realizan en el Palacio de los Juegos Mediterráneos por la realización de la Media Maratón en dicha instalación. Mientras tanto, del 25 al 27 de marzo, los deportistas que conforman la base de la disciplina de voleibol disputarán, en este caso, la octava jornada de la competición estrella del Patronato Municipal de Deportes que, con tanta ilusión la esperan los equipos y clubes que participan. Prebenjamines, benjamines y alevines jugarán sus partidos el viernes, 25 de marzo, de 16:30 a 19:00 horas en un formato de 3 sets obligatorios de 15 puntos. Al igual que, infantil, cadete, juvenil y junior que llenarán las pistas del Palacio de los Juegos Mediterráneos hasta las 19:45 horas con el cometido de ganar cada partido con el compañerismo de sus equipos y, formarse en valores como el liderazgo, disciplina y la diversión. La categoría senior, por su parte, disputarán los partidos el sábado y domingo en horarios de 19:00 y 19:30. En esta liga, se podrán inscribir los jugadores que deseen hasta el comienzo del segundo set, según detalla la Federación Andaluza de Voleibol con delegación en Almería. Del 8 al 10 de abril, la novena jornada del PMD dispondrá de tiempo para poder jugar las jornadas previstas en este marco de la competición. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

