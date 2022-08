Deportes Ampliar El voleibol arrancará en feria con el Torneo 3x3 miércoles 17 de agosto de 2022 , 21:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Patronato Municipal de Deportes colabora en la cita donde la categoría infantil, cadete, juvenil y junior disputarán los encuentros Las actividades deportivas arrancan con el comienzo de la Feria de Almería, en el marco del 19 al 27 de agosto. Con los eventos programados, inician también los torneos que han organizado las escuelas y clubes de la capital para fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables en época estival. El pistoletazo de salida lo inicia la tercera edición del Torneo de Voleibol 3x3 en playa. Con la organización de la EDM Mintonette y el Patronato Municipal de Deportes, la playa del Palmeral será sede de la cita deportiva que arrancará a las 10:00 horas de la mañana. Las categorías, tanto masculinas como femeninas, que pueden participar en el torneo de las fiestas patronales serán las infantiles, cadetes, juveniles y junior. Se jugará sobre la arena con equipos de tres jugadores y las reglas de voleibol serán con libre posición en campo y control de orden de saque. El sistema de competición se regirá según la participación en la jornada deportiva. Las inscripciones cuestan 5 euros y los interesados podrán apuntarse la misma mañana de la celebración del evento. Para el torneo de feria de la ciudad también habrá premios que la escuela proporcionará a los ganadores. Se entregará a los tres primeros clasificados por categoría y sexo tanto medallas como camisetas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

