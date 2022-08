Capital 200 efectivos darán seguridad a la Feria de Almería miércoles 17 de agosto de 2022 , 21:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María Vázquez preside la Junta Local de Seguridad en la que se han abordado los dispositivos de prevención, seguridad, tráfico y control respecto del desarrollo de la Feria, apoyados por drones y puntos violeta El Ayuntamiento de Almería ha preparado un dispositivo de seguridad que, con motivo de la Feria 2022, contará con más de 200 efectivos, entre Policía Local, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario, seguridad privada y personal del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Coordinado por el Área de Seguridad y Movilidad, el dispositivo velará diariamente por el normal desarrollo de las fiestas en honor a la Virgen del Mar. Los efectivos de seguridad estarán apoyados en las labores de vigilancia por la presencia de drones de la Policía Nacional. Además, quedarán habilitados, prestando servicio en la Feria del Mediodía y el Recinto Ferial, dos puntos violetas desde los que atender cualquier incidencia relacionada con violencia de género. Presidida por la alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, la reunión ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, junto a representantes de la Subdelegación del Gobierno, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Junta de Andalucía, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, además de con el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, la concejala delegada del Área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y técnicos municipales. Entre todos, han abordado los puntos y las horas de mayor afluencia de público, así como los cortes y desvíos de tráfico rodado y se han puesto sobre la mesa también aspectos como la coincidencia del partido de fútbol del sábado 27 contra el Sevilla y el concierto de Estopa el último día de Feria, la celebración de los conciertos, que concitan mayor presencia de público, y de los festejos taurinos. Puntos violeta Tras la reunión, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha insistido de forma particular en la “prevención y atención” que en esta feria se pretende dar ante posibles casos de violencia de género o si se detectaran casos de sumisión química producida por pinchazos. En este sentido, ha destacado la habilitación de dos puntos violetas, además del que ofrecerá cobertura en el marco de la celebración del Cooltural Fest, en la Feria del Mediodía y el Recinto Ferial. Los Puntos Violeta van a estar atendidos por personal altamente cualificado, con formación específica en igualdad y en violencia de género, tanto de Cruz Roja Juventud, como de la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral. Estos puntos se ubicarán junto al Teatro Cervantes, entre las 18 horas y las 2.00 horas, atendiendo el desarrollo de la Feria del Mediodía, y junto al puesto de coordinación de seguridad en el Recinto Ferial, en horario de 22 a 6.00 horas. Estos puntos de información constituyen una “novedad” dentro del dispositivo de seguridad debido a la alarma social generada por las agresiones y “pinchazos” a mujeres que se vienen denunciando y en ellos se va a proporcionar a los asistentes herramientas para la formación en prevención de la violencia de género, así como información acerca de cómo actuar ante situaciones de violencia sexual, y de posibles actos de sumisión química, tanto a través de “pinchazos” como en bebidas, etc. Además de informar sobre los recursos de atención y formar sobre la violencia sexual a hombres y mujeres, con la instalación de estos puntos se pretende “visualizar la importancia del apoyo social ante estas situaciones y, de producirse, derivar a servicios especializados en materia de violencia y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Coordinación y comunicación El dispositivo de seguridad y prevención será similar al de años anteriores a las restricciones sucedidas como consecuencia de la pandemia. Un dispositivo en el que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad han venido trabajando de forma coordinada y a nivel técnico durante en semanas anteriores, definiendo un operativo “intenso y sólido, destinado a garantizar la seguridad de todos los asistentes al recinto ferial, conciertos, espectáculos, el desarrollo de la Feria del Mediodía… Se ha trabajado para confeccionar un operativo que garantice una feria segura, con intercambio de información y reforzando los canales de comunicación entre todos los Cuerpos que participan en el mismo”, ha explicado el concejal de Cultura, Diego Cruz. En el marco de este operativo, la Policía Local centrará sus actuaciones, además de velar por la seguridad, en el control de la venta ambulante, del tráfico rodado, los controles de alcoholemia y las inspecciones en el recinto ferial y la zona de la Feria del Mediodía. Junto a Policía Local, y en el puesto permanente que se habilita cada año en el Ferial, trabajarán coordinadamente Bomberos, Protección Civil y una zona médica, con ambulancia, de modo que será referente de seguridad y atención, “en coordinación siempre con las Fuerzas y Cuerpos del Estado”. Bomberos igualmente ha preparado un dispositivo que estará presente en el recinto ferial con vehículo de extinción y rescate. Por su parte, la presencia de miembros de Protección Civil será evidente en aquellos conciertos y actos con mayor presencia de público (Homenaje a la Mujer y Homenaje al Mayor) en el recinto ferial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.