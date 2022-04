Deportes El XV Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz se celebrará el 15 de mayo martes 12 de abril de 2022 , 11:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El PMD colabora en la competición que incluye las modalidades de natación, ciclismo y carrera a pie, y tiene abierta la inscripción El Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, colabora este año en la celebración del XV Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz. Una prueba que se celebrará el 15 de mayo y que ha abierto las inscripciones para participar en la prueba que es valedera para el ranking nacional. Desde El Palmeral, a las 10:00 de la mañana para los masculinos y a las 10:10 horas las femeninas, se dará la salida que cuenta con tres modalidades de distancia en la competición. La natación, con 750 metros; ciclismo con 21 kilómetros (tres vueltas) y dos vueltas de carrera a pie con cinco kilómetros de recorrido. Las categorías que pueden participar en esta cita deportiva, que ya se ha asentado en la ciudad durante varias ediciones celebrándose, son los juveniles, junior, categoría sub-23, senior, veteranos 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el lunes, 9 de mayo, habrá de plazo para las inscripciones que cierran a las 23:59 horas. Los trofeos que se repartirán al final de la prueba serán los siguientes: individuales absolutos (para los tres primeros absolutos masculinos y femeninos, respectivamente); las tres primeras categorías individuales masculinas (JVM-JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-V4M-V5M) y las tres primeras femeninas (as tres primeras categorías femeninas: JVF-JNF-23F-SNM-V1F-V2F-V3F-V4M-V5M). También habrá premios para equipos, los tres primeros masculinos y los tres femeninos. Para consultar toda la información de la prueba se podrá hacer mediante la web o, a través del teléfono, 678 403 858 o enviando un e-mail al correo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

