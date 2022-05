Deportes El XV Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz será el 15 de mayo martes 10 de mayo de 2022 , 15:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “en esta edición regresamos a El Palmeral y habrá previamente un Duatlón Inclusivo” Después de dos años sin poder realizarse, el Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz celebrará su edición número 15 el próximo domingo, 15 de mayo. Una prueba que es valedera para el ranking nacional y que regresa a El Palmeral como centro neurálgico de la competición. Organizada por el medallista paralímpico Jairo Ruiz, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, Al-Sport, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Asociación Verdiblanca y Depoadap, cuenta con la participación de más de 200 inscritos. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha manifestado que “el triatlón, en distancia Sprint, regresa al Palmeral, donde comenzará a las 10 horas con los 750 metros de natación, seguidos de los 20 kilómetros en un circuito por la Vega de Acá, al que se darán tres vueltas, y concluirá con la carrera a pie, 5 kilómetros frente a la Playa. Un recorrido espectacular diseñado por Jairo Ruiz y que hará las delicitas de todos los aficionados”. Por su parte, Jairo Ruiz ha incidido en el concepto deporte para todos. Por eso, “hemos organizado previamente un Duatlón Inclusivo para acercar este deporte, en este caso carrera y bicicleta, a todos los almerienses. Será las 9 horas, muy sencillo para que participe todo el mundo, entraremos a meta y todos recibirán su camiseta y medalla. Han colaborado, entre otros colectivos, Verdiblanca y Depoadap”. La Delegación de Turismo y Deporte colabora a través del IAJ. El delegado, Vicente García Egea, ha afirmado que “queremos proporcionar una imagen de marca de ciudad inclusiva, solidaria y acogedor de turismo y deporte todo el año, no sólo en verano”. El deporte es solidario y en esta carrera la causa solidaria será el Banco de Alimentos. En esta línea, Luis Docavo, de Banco de Alimentos, ha explicado que “estaremos en la prueba para recibir las donaciones de participantes y almerienses. Necesitamos especialmente alimentos para los niños, leche de continuación y potitos. Almería es solidaria y seguro que habrá una gran participación también en las donaciones”. El XV Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz será una gran fiesta del deporte, que se podrá disfrutar participando y también como espectadores en El Palmeral. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

