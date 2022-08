Capital El XXVIII Festival Internacional de Folclore vuelve este año a la Feria de Almería jueves 18 de agosto de 2022 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Plaza de la Constitución recibirá a grupos de Senegal, Argentina y Castilla-La Mancha el lunes, y de Costa Rica, Italia y La Rioja el martes, con el grupo municipal ‘Virgen del Mar’ como anfitrión ambas noches Las ciudades que miran al mar siempre han presumido de tener un carácter abierto y Almería no le va a la zaga. Una significativa prueba de ello viene de la mano de la gran acogida que siempre tienen en verano tanto el festival de músicas del mundo, Alamar, o, desde hace varios años integrado en la programación de la Feria de Almería, el Festival Internacional de Folclore, que este año cumple su vigesimoséptima edición, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y que este año vuelve tras dos años de ausencia por la pandemia. Las citas, de entrada libre hasta completar aforo, serán en la Plaza de la Constitución, las noches del lunes y martes, 22 y 23 de agosto, a partir de las 22.00 horas. En la primera noche actuarán formaciones de Senegal, Argentina y Castilla-La Mancha, mientras que en la segunda será el turno de Costa Rica, Italia y La Rioja. Además, ambas noches contarán con la actuación del grupo municipal de folclore ‘Virgen del Mar’ en calidad de anfitrión. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado “el gran seguimiento que tiene siempre nuestro festival de folclore, que permite que los almerienses y los turistas disfruten tanto de las indumentarias y músicas de otras regiones de España y también de nuestro grupo municipal de folclore que mantiene viva la tradición de Almería y su provincia con las piezas de su repertorio y distintos vestuarios”. El Grupo Municipal de Folclore “Virgen del Mar” de Almería, cuya formación se remonta a casi 80 años, se ha mantenido desde entonces con generaciones de jóvenes almerienses y un cuadro director de renombrada solera, y basa todas sus composiciones en la más pura tradición de la provincia y región. Desde la serranía almeriense hasta su costa, éste Grupo refleja con sus bailes lo más puro de las distintas culturas asentadas en la provincia, como muestra, por el ejemplo, el aire árabe de los trajes mojaqueros. Actuará en la apertura del lunes y en la clausura del martes. Información de los grupos del día 22 Desde Senegal, Kassoumaye es un ballet compuesto por jóvenes sin distinciones de raza, religión, ni diferencias políticas. Fue fundado en el mes de marzo de 1987 en Dalifort. Su nombre, elegido por los propios miembros del grupo, señala la paz y la solidaridad que debe existir entro los artistas, de ahí que se eligiera “Kassoumaye” que significa Paz en lenguaje Diola (habitantes de una región del sur de Senegal). La vocación del ballet Kassoumaye es la de informar, sensibilizar y formar a los jóvenes sobre el arte para que lo transmitan a sus pueblos. Son formados tanto en danza como en percusión caracterizándose el Djembe y el Soumba. En Argentina nace en julio de 2003, en la Biblioteca Municipal Domingo Faustino Sarmiento, en la ciudad de Rio Segundo, el ballet folclórico Rumicani. Hoy sigue a paso firme con un fuerte apoyo desde la Secretaria de Educación Cultura de la Municipalidad de Rio Segundo. Durante estos años el ballet tuvo una carrera ascendente en los caminos de la danza, con la misión de difundir, como también preservar las tradiciones regionales y nacionales, mediante de las danzas argentinas, llevando a otros espacios un mensaje genuino del arte tierra adentro con representaciones de cuadros coreográficos. La Asociación Folklórica y Cultural "Grupo San Isidro" se constituyo en el año 1990 con el afán de potenciar la investigación, conservación y divulgación del folklore castellano- manchego, comenzando por el rescate de todo tipo de cultural popular y tradicional de la Villa de Argamasilla de Calatrava. Está formado por una escuela de música y danza integrada por sesenta personas, aproximadamente, que se distribuyen en distintos grupos de cantera que aseguran la continuidad de la asociación y que en definitiva la idea consigue la finalidad para la que fue creada. Información de los grupos del día 23 El Grupo folclórico “Pasian di Prato”, de Italia, fue fundado por algunos amigos en 1966, bajo la guía del tocador de bandoneón Giorgio Miani, con el deseo de unir los jóvenes y transformarlos en testigos conscientes del valor cultural de las tradiciones y de las memorias antiguas que fundan cada comunidad. Hoy en día el grupo es dirigido por Fausto Di Benedetto. En estos 56 años de actividad ininterrumpida, el grupo ha presentado los resultados de sus estudios en el campo de las tradiciones populares friulanas en Italia, Europa y en el continente americano en Canadá, Estados Unidos y México. Buque insignia es seguramente su traje, resultado de una búsqueda histórica llevada a cabo junto con la ilustre erudita profesora Novella Cantarutti, que representa con exactitud la forma verdadera al final de los años 800 en la zona de Cividale del Friuli, antiguamente Forum Julii. Cecuc es la Compañía de Expresiones Culturales de Costa Rica. Después de muchos años de experiencia en la organización de grupos culturales, Raúl Chavarría, fundador, convocó a un grupo selecto de artistas involucrados con el folclore costarricense. Fue así como en 2014 se emprendió el proyecto para trabajar con bailes folclóricos y populares y una fusión de ellos. La Compañía combina el talento, la capacitación constante y la motivación de pertenecer a una organización profesional con alto sentido del humanismo. En ella se desarrolla la danza folclórica, el baile popular, la música y el canto como parte de la promoción de la cultura popular del país. Por último, el Grupo de Danzas de Logroño es una institución cultural de gran raigambre popular en toda La Rioja desde 1942. Pionero del folklore riojano y uno de los grupos más antiguos del panorama folklórico español, fue fundado por. Nieves Sainz de Aja y hoy dirigido por José Ángel Bartolomé, son más de 200 personas las que integran sus secciones; infantil, juvenil y de adultos. El extenso historial de actuaciones de este Grupo, que celebra sus ochenta años, es muy extenso, habiendo cosechado triunfos en América, Europa y Oriente Medio. Su labor y trabajo como pionero en la recuperación tanto de trajes regionales como de las jotas y danzas de la región ha sido premiada en múltiples ocasiones.

