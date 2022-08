Economía Ampliar La operación salida de la OPE concluye con un 14% menos de pasajeros jueves 18 de agosto de 2022 , 17:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería se consolida como el segundo puerto en cuanto al tráfico global de pasajeros dentro del dispositivo del Paso del Estrecho, solo superado por Algeciras El balance de la operación salida de la OPE, que concluyó el pasado 15 de agosto tras dos meses de dispositivo, se ha saldado en el Puerto de Almería con un 14% menos de pasajeros que en 2019, el último año de referencia antes de la pandemia. El número de viajeros ha sido este verano de 239.976 frente a los 280.312 registrados en 2019, es decir un 14% menos. En cuanto a vehículos, el descenso registrado también ronda el 14%, 57.922 en 2022 frente a los 67.046 de 2019. Por otra parte, también se han producido menos rotaciones, 326 frente a 405 (20% menos que en 2019). En cuanto al dispositivo asistencial, este se ha cerrado con cifras en descenso con respecto a la edición de 2019. Las asistencias sociales a viajeros han disminuido notablemente (-44,8%), así como las asistencias sanitarias, que lo han hecho un 41,2% y las traducciones, que han bajado un 40,4%. Este descenso refleja, por otra parte, el buen funcionamiento que han tenido los embarques, con menos incidencia y retrasos. En cuanto a los próximos días, el flujo de salida seguirá disminuyendo notablemente en beneficio del retorno, por lo que la operación salida de la OPE se da por concluida sin que se hayan podido recuperar cifras pre-pandemia tanto en número de pasajeros como de vehículos embarcados. En cuanto al tráfico global del resto de los puertos Españoles, Almería se ha consolidado como el segundo puerto en importancia de la OPE con el 17% del embarque de vehículos, después de Algeciras con un 65,5%, y muy por encima de Tarifa con un 8,1%. El puerto de Almería se ha situado también en el primer lugar en número de destinos (4). Con respecto a las líneas, Almería-Nador (10,5%), solo ha sido superada por Algeciras-Tánger (43,4%) y Algeciras-Ceuta (22,1%). Las líneas con Argelia, Almería-Orán (0,5%) y Almería-Ghazahouet (0,4%), se han mantenido todo este periodo con unos niveles muy bajos de tráfico y con muy pocas rotaciones (embarques). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

