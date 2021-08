Capital El zoosanitario participa tres estudios de investigación la UAL y la Carlos III de Madrid sábado 14 de agosto de 2021 , 17:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El servicio veterinario lleva recogidas desde el inicio del año más de 400 muestras de un centenar de animales que engrosarán la base de datos de un estudio que determinará o no los contagios por COVID

El centro zoosanitario municipal participa en dos estudios de investigación de la mano de la Universidad de Almería (UAL) y de la Universidad Carlos III de Madrid, además de colaborar con la Universidad de Córdoba, de modo que los datos que se extraen de los animales acogidos y cuidados en Almería pasan a engrosar una base de datos dirigida, por un lado, a realizar un estudio sobre la transmisión de COVID entre mascotas y de estas a sus propietarios, otro sobre transmisión de enfermedades y un último estudio, realizado con ingenieros informáticos del campus de La Cañada para reconocer virtualmente las emociones de los animales a través de imágenes.



La vertiente investigadora del personal del centro queda integrada en la cartera de servicios que ofrece el zoosanitario de Almería que sólo en el primer semestre del año se ha acogido a más de 900 animales, la mayoría perros y gatos, se mantiene el cuidado de los mismos y su preparación para la adopción. De hecho, en los primeros seis meses de este 2021, se han adoptado por particulares 270 animales y 192 han sido retirados por protectoras de animales.





Los veterinarios del centro apuntan, además, cómo este estudio, que no ha permitido confirmar el paso del COVID de animales a personas, se va a prolongar a lo largo de todo este año 2021 y, gracias a la financiación de la Universidad Carlos III de Madrid, ofrecerá conclusiones definitivas para el 2022.



El centro zoosanitario municipal de Almería participa en un segundo estudio que, en colaboración con la Universidad Carlos III y también con la Universidad de Córdoba, consiste en tomar muestras aleatorias de colonias felinas. Se pretende, en este caso, hacer un mapa epidemiológico de las colonias de gatos ferales para conocer si transmiten enfermedades y cómo lo hacen. Este estudio de seroteca se va a prolongar más en el tiempo, confirma Carbajo, que indica cómo se colabora también con el departamento de Informática de la Universidad de Almería (UAL) para conformar un banco de imágenes de animales con el que, después, poder estudiar en fases avanzadas de la investigación, la interacción persona, animal e inteligencia artificial (máquina).



Este último trabajo corre a cargo del investigador José Antonio Piedra Fernández que, junto a una compañera del departamento de Informática de la UAL, ha comenzado a grabar imágenes de perros del zoosanitario y a registrar esas imágenes de emociones como son miedo, enfado y alegría (después incluirán otras como sorpresa o asco). Es la primera parte de un estudio mucho más ambicioso y que acabará por desarrollar la interacción animal-humano a través de interacción virtual.



La Universidad de Almería lleva más de tres años colaborando con el centro zoosanitario municipal a través de diferentes departamentos y siempre con el objetivo de conocer y mejorar la interacción animal-humano.



Desde el centro se recuerda que el zoosanitario está activo todos los días del año a través de su página web (https://petshelter.miwuki.com/protectora-centro-zoosanitario-municipal-de-almeria-almeria-2663) donde pueden consultarse los animales listos para ser adoptados. También a través de esta página se puede solicitar una cita para recogida de la mascota, informan desde el área municipal de Sostenibilidad Ambiental.

