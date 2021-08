El PSOE habla de "colapso" en la sanidad y educación públicas andaluzas

sábado 14 de agosto de 2021 , 17:12h

El PSOE de Andalucía denuncia el “brutal recorte” del gobierno de Moreno Bonilla en Educación Infantil y Primaria, “con 529 clases menos el próximo curso”

Colapso de la sanidad pública y contagios en residencias

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por Almería, Noemí Cruz, ha denunciado el “brutal recorte del gobierno de Moreno Bonilla en Educación Infantil y Primaria, con 529 clases menos, según ha cifrado la propia comunidad educativa, lo que va a suponer que las aulas andaluzas soporten una ratio muy elevada en plena pandemia”. Según la parlamentaria socialista, “el gobierno de PP y CS va a asestar, por tercer año consecutivo, un duro golpe a la calidad de la enseñanza en los centros públicos andaluces”, y ha asegurado que “no bajar la ratio en las aulas en plena pandemia de Covid en una verdadera temeridad”.Noemí Cruz ha exigido al “desaparecido consejero de Educación” que explique a todos los andaluces y andaluzas “cómo va a ser el próximo curso escolar, algo que para toda la comunidad educativa a día de hoy aún es una verdadera incógnita”. Además, la portavoz socialista ha pedido a Moreno Bonilla que transfiera “de manera inmediata a los Ayuntamientos los recursos económicos suficientes para sufraguen los gastos de desinfección y limpieza en centros educativos que son extraordinarios por el Covid-19 y que no son competencia de las corporaciones locales”.Cruz ha insistido en “la necesidad de que se afronte el próximo curso escolar con un refuerzo importante de profesorado y personal administrativo, que no puede sufrir recortes con respecto al año anterior y que debe garantizar que la enseñanza pública sea de calidad”. En este sentido, la diputada almeriense ha exigido que “a menos de un mes para que comiencen las clases, Imbroda explique a los andaluces cómo ha arbitrado el próximo curso escolar y qué medidas va a aplicar para que los centros educativos andaluces sean seguros, o piensa cruzarse de brazos como hizo el curso anterior”.

Por otra parte, la portavoz socialista ha lamentado el colapso en la sanidad pública en Andalucía, “con centros de salud y puntos de urgencia cerrados y más de 800 sanitarios de baja afectados por Covid”, según los sindicatos, así como el “grave aumento de contagios en las residencias de mayores, que según la Junta ya concentran más de 600 casos de Covid”. “No puede ser que, tras un año y medio de pandemia y con la vacunación avanzando a buen ritmo en toda España, nuestros mayores en residencias y nuestros sanitarios sigan siendo los colectivos más vulnerables ante el Covid”, ha añadido la diputada.



Para Noemí Cruz, en Andalucía “está fallando la prevención y la protección de las personas mayores en las residencias y de nuestros sanitarios en hospitales y centros de salud. Y ambos ámbitos son competencia del gobierno de Moreno Bonilla, que debe de tomar las riendas y tomar medidas urgentes para frenar los contagios y hacer que nuestras residencias de mayores sean de verdad unos centros seguros”.



La diputada socialista por Almería ha pedido a Moreno Bonilla que “abandone ya las vacaciones”, porque “los datos del Covid en los centros de mayores de la comunidad son muy preocupantes, con constantes nuevos brotes en las residencias que ponen de manifiesto que no son sitios ‘libres de coronavirus’ tal y como la propaganda oficial de Moreno Bonilla nos viene diciendo”.



Noemí Cruz ha defendido que “los andaluces y andaluzas no merecen un gobierno que esté cerrado por vacaciones en plena quinta ola de la pandemia, con más de 3.000 nuevos contagios cada día y una cifra de fallecimientos tan alta como la que teníamos hace tres meses. Moreno Bonilla debe hacer su trabajo, coger las riendas de la gestión de la sanidad pública y de las residencias de mayores, que están dejando mucho que desear en nuestra comunidad, y desde el PSOE de Andalucía así se lo vamos a exigir”.



Cruz espera “que el gobierno andaluz no siga ausente, dé la cara, sea responsable y rinda cuentas ante los andaluces y andaluzas del colapso de la sanidad pública, sobre todo de la Atención Primaria, del aumento de contagios en las residencias de mayores y explique el nuevo curso escolar”.