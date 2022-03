Almería Eliminarán la vivienda oficial de la Subdelegación para hacerla oficinas lunes 28 de marzo de 2022 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esa parte lleva años en desuso y las obras contarán con un presupuesto de 307.197 euros El Ministerio de Política Territorial ha aprobado la redacción del proyecto de la obra de reforma de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Distintos estudios ha determinado la existencia de deficiencias, tanto en las instalaciones como en diferentes elementos constructivos, que es necesario subsanar. Por otra parte, se pretenden transformar las viviendas oficiales en desuso en dependencias de uso administrativo, además de reformar o reubicar otras unidades. El importe estimado de los trabajos es de 307.197€. El edificio, proyectado por Carlos López Romero en 1940, no fue terminado hasta mediados de los años 50. Se ubica en un solar rectangular con fachada a tres calles (Arapiles, Gerona y Juan Pérez Pérez), mientras que la cuarta linda con una finca en la que se ubica el Museo Doña Pakita. La superficie del edificio –tres plantas levantadas sobre un semisótano que, en la planta principal se adelanta constituyendo un basamento de entrada al edificio- es de 4.300 m2 construidos. El semisótano y las dos primeras plantas son de uso administrativo, mientras que la última alberga las viviendas oficiales proyectadas para el secretario general (198m2) y el subdelegado del Gobierno (486m2). Ambas están en desuso desde hace años, la del subdelegado del Gobierno desde julio de 2018. Bajo el semisótano se encuentra un antiguo refugio de la Guerra Civil. El inmueble se encuentra recogido en el Catálogo de edificios y espacios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Almería. Cuenta con una protección nivel 2 que afecta a la fachada, la organización general y los revestimientos interiores. Entre las actuaciones previstas en esta obra de reforma está la mejora compositiva y funcional del edificio; la conversión de las viviendas en dependencias de uso administrativo; el traslado del laboratorio, actualmente en la planta semisótano, a otras dependencias dentro del mismo edificio que reúnan mejores condiciones de trabajo y evacuación; el traslado de la Oficina de Información y Registro y su sala de espera; el traslado del aula de formación (en el semisótano) a alguna de las plantas superiores; la redistribución de aseos y cuerpo de guardia en la planta baja; la reforma de patios interiores; la reparación de carpinterías exteriores y elementos deteriorados; la mejora de la estética de la fachada trasera del inmueble; la renovación y sustitución de instalaciones y su adecuación a la normativa vigente; la instalación de ventilación forzada en las zonas del edificio que no cuentan actualmente con ella; la renovación del cableado de voz y datos; el estudio de la refrigeración de la cámara del laboratorio; la sustitución de la iluminación por otra más eficiente y la sectorización contra incendios. El pliego aprobado por el Ministerio de Política Territorial establece el próximo 31 de mayo para el inicio de la redacción del proyecto, que cuenta con un plazo de diez meses. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

