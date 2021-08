Emilio de Justo y Roca Rey, épica y lírica en el cierre de Almería

lunes 23 de agosto de 2021

Tres orejas para el extremeño en su presentación. Roca Rey corta dos tras formar un alboroto al cuarto. Disposición de Aguado que pasea otra del sexto. Exigente corrida de Cuvillo.







(Alberto Bautista)



Roca Rey y Emilio de Justo cayeron de pie en el cierre de la feria de Almería. El peruano con el desparpajo que le caracteriza se mantuvo arrollador durante toda la tarde, sobre todo ante el extraordinario segundo. Un toro de vacas al que entendió a la perfección y aunque salió suelto del capote sin que pudiera lucirse el peruano, a base de bajarle la mano y someter al Cuvillo se inventó una faena que llegó con mucha fuerza a los tendidos. Magistral. Estoconazo y dos orejas.



Con el deslucido quinto dejó su impronta ante un toro de feo estilo que soltaba mucho la cara y que imposibilitó cualquier tipo de triunfo. Aún así Roca Rey no se amilanó planteando una faena en la corta distancia. Ovación.



Emilio de Justo, es el mérito y la decisión. El poder y la fuerza. La raza y la entrega. Todos estos adjetivos definen su tarde de indudable poderío en su presentación en Almería. Tres orejas y la sensación de una figura del toreo. La disposición y la entrega se hicieron patentes con el cuarto al que brindó a Enrique Ponce que estuvo presente en el tendido junto a su actual pareja, Ana Soria. Faena de mucho poder y aplomo intercalando muletazos con naturales de extraordinaria belleza.



Abrió plaza un “Cacareo” de Cuvillo de armónicas hechuras en una faena medida y a media altura, en otra actuación de gran entendimiento. Lo mejor llegó con los finales de faena coronada de una estocada marca de la casa. Emilio de Justo, merece por méritos propios su incursión en todas las ferias.



Pablo Aguado que también hizo su debut en el coso de la avenida de Vilches, le faltó ese toro de Cuvillo que le proporcione un triunfo rotundo dentro de un encierro exigente de la divisa gaditana. Por lo pronto, se inventó una faena al sexto de gran despaciosidad y ligándole los muletazos uno a uno. Tremendo mérito. Naturales de seda en otra labor de empaque. Oreja de ley.



Al tercero lo cuajó a la verónica pero la faena no llegó a transmitir y, aunque el sevillano estuvo inspirado el toro tuvo una embestida irregular.



Decíamos ayer que la feria de la Virgen del Mar sabía a muy poco con tan solo dos corridas de toros y en efecto, porque tras los sucesos del fin de semana con el triunfo de El Juli, y esta tarde con el debut triunfal de De Justo y la apisonadora de Roca Rey que no descansa de triunfar ni en los festivales, el aficionado se queda con ganas de más. Ni que decir tiene que en este 2021 se ha echado en falta una tercera corrida pero sobre todo, una novillada con la promesa de la tierra: Jorge Martínez. En la feria del 2022 será el regreso a la normalidad de acudir sin mascarillas, sin distancias sociales y con merienda. Como en los viejos tiempos. Esperemos…



Domingo 22 de agosto de 2021. Plaza de toros de Almería - casi lleno con el aforo permitido -. Feria de la Virgen del Mar. Última de abono. Corrida de toros de Núñez del Cuvillo - exigente con transmisión en su mayoría - (de encomiable tranco el primero, notable el segundo, deslucido el tercero, enclasado el cuarto, complicado el quinto y noble a menos el sexto) para Emilio de Justo de verde hojarasca y oro (oreja y dos orejas), Andrés Roca Rey de azul marino y oro (dos orejas y ovación con saludos) y Pablo Aguado de azul marino y oro (ovación con saludos tras petición y oreja).