Sucesos Le pillan toda la droga por echarse a temblar ante la Guardia Civil lunes 23 de agosto de 2021 , 11:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante el registro del vehículo los agentes localizan 45 gramos de marihuana, 32 gramos de hachís y 0,4 gramos de cocaína En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Campohemoso-Nijar (Almería) a una persona, varón de 42 años, como autor de un delito contra la salud pública, a transportar ocultas bajo el volante de su vehículo varias dosis de diferentes sustancias estupefacientes. Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en materia de seguridad ciudadana con el objeto de prevenir y perseguir los delitos relativos al tráfico, tenencia y/o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería. Esta actuación llevada a cabo a principios del presente mes comienza cuando agentes de la Guardia Civil de Almería, durante la prestación de un servicio propio en materia de seguridad ciudadana, dan el alto a un vehículo que circula por una carretera del municipio almeriense de Campohermoso, zona conocida por los agentes donde se realizan operaciones de menudeo de sustancias estupefacientes. Durante la identificación de las personas que viajan en el vehículo, los agentes observan la actitud temblorosa del conductor, lo que hace sospechar que pudiera ocultar algo, por lo que se procede a realizar su inspección y registro, localizando oculto bajo el volante la cantidad de 45 gramos de marihuana, 32 gramos de hachís y 0,4 gramos de cocaína. Por lo tanto y como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería detiene en Campohermoso-Nijar (Almería), al conductor del vehículo como autor de un delito contra la salud pública. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

