En 6 meses van 31 denuncias en el juzgado por ocupación ilegal de vivienda

Según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y consultados por Noticias de Almería, en los primeros seis meses del año han sido puestas en distintos juzgados de la provincia, hasta 31 denuncias por ocupación ilegal de viviendas. La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Si nos atenemos a la evolución estadística, en todo el año 2018 las denuncias llegaron a 21, al año siguiente fueron 85, en 2020 alcanzaron las 62, en 2021 volvían a subir a 82, y en los primeros seis meses ya van 31. En cuanto a la resolución de estos conflictos judiciales, los datos no son muy esperanzadores, porque en 2018 solo se resolvieron 8, en 2019 eran 55, en 2020 eran 34, al año siguiente 85, por lo que haciendo una simple operación matemática se obtiene que en la actualidad hay sin solucionar un total de 182 casos de los 250 denunciados hasta comienzos de 2022. En el segundo trimestre de 2022 ingresaron en los órganos judiciales 148 procedimientos de este tipo, un 36,8 % menos que el año anterior, y se resolvieron 191. Cataluña fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de demandas –178- que representan el 22,8 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 148; Comunidad Valenciana, con 114; y Madrid, con 59.

