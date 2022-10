Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El alcalde de Sevilla confirma que hay cuatro empresas que optan a quedarse con Abengoa: facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha confirmado este miércoles que hay cuatro empresas que han presentado ofertas para adquirir los activos de la multinacional sevillana Abengoa. Así se lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una llamada telefónica esta misma manaña. "Es la mejor noticia que podíamos recibir. Es una gran noticia", ha subrayado el primer edil. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

