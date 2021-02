En Almería ha se han puesto casi 26.000 vacunas de covid-19

lunes 01 de febrero de 2021 , 16:23h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Andalucía administra 300.031 vacunas COVID-19 y completa la vacunación con dos dosis en 78.574 personas