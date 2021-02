Sucesos Ampliar El viento perjudica las labores de extinción en Castro de los Filabres lunes 01 de febrero de 2021 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Dos aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno se han incorporado a las tareas de extinción de incendio que se ha originado sobre las 5,00 horas de este lunes en el término municipal de Castro de los Filabres (Almería), que avanza debido a las rachas de viento que se dan en la zona.



La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo en la zona en la que se ha producido el incendio, con rachas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora hasta, al menos, el mediodía, lo que favorece el avance de las llamas en una zona principalmente de matorral.



Sobre el fuego, que se había localizado inicialmente en Olula de Castro, actúa también un helicóptero de transporte y extinción con base en el centro de defensa forestal de Serón (Almería) así como 72 bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente, un técnico de operaciones, la unidad médica de incendios forestales y dos camiones autobomba.



La Guardia Civil ha evacuado por prevención a una persona de un cortijo en Castro de los Filabres mientras que desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han señalado que los accesos a la localidad se han cortado para evitar que los vecinos acudan a sus huertos y cortijos hasta que el incendio esté extinguido.



En este sentido, aunque también se habían detectado pequeños conatos en torno a la carretera AL-4406 que une ambas localidades, finalmente no ha sido preciso su cierre al tráfico. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.