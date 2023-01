Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar En Almería no existe el Blue Monday Aixa Almagro Más artículos de este autor Por lunes 16 de enero de 2023 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿Alguna vez has escuchado hablar del "Blue Monday"? Esta es una expresión utilizada para describir el lunes más deprimente del año. Se supone que los lunes en general son tristes y aburridos, pero el Blue Monday se supone que es el peor de todos. Sin embargo, si vives en un lugar como Almería, el Blue Monday no existe realmente. En Almería, hay tanto que hacer y que ver que los lunes no parecen tan tristes. Esta ciudad tiene una gran cantidad de playas y parques, así como una variada cultura y restaurantes. Esto significa que incluso el lunes más gris puede convertirse en un día divertido si te tomas el tiempo para disfrutar de lo que Almería tiene para ofrecer. Además, Almería tiene un clima cálido durante todo el año, lo que significa que los lunes no son necesariamente más fríos o tristes que los demás días. Esto significa que incluso si el lunes es especialmente gris, todavía puedes disfrutar de la temperatura y el sol. Esto ayuda a darle una sensación de felicidad al lunes que es difícil de encontrar en otros lugares. Finalmente, se ha descubierto que la felicidad es altamente contagiosa. Esto significa que si tienes amigos felices y satisfechos con su vida en Almería, entonces es probable que también sientas esa misma felicidad. Por lo tanto, incluso el lunes más triste se puede convertir en una oportunidad para disfrutar de la compañía de los demás. Por lo tanto, si vives en Almería, puedes decir adiós al Blue Monday. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 10 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)