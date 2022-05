ANDALUCÍA "En buena Edad" atrae a más de 14.000 personas en cuatro años facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Su objetivo es promover el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de 55 años en Andalucía, que representan más del 30% de su población La plataforma ‘En Buena Edad’ (www.enbuenaedad.es) celebra su cuarto aniversario con un total de 14.367 personas inscritas, de las cuales 7.318 son hombres y 7.040 mujeres. Además, ha registrado más de 618.700 visitas de 177.602 personas usuarias y sus contenidos audiovisuales han recibido 51.380 visualizaciones desde su puesta en marcha en abril de 2018. Su objetivo es promover el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de 55 años en Andalucía, que representan más del 30% de su población. En su construcción y diseño han colaborado ciudadanía y profesionales. En este sentido, se ha contado con la participación de personas mayores, cuidadoras y voluntarias en representación de la sociedad civil, y profesionales de la academia, la universidad, el sector privado y el sector público, especialmente de los ámbitos de salud, servicios sociales y educación, que analizaron las necesidades y preferencias de las personas destinatarias. La plataforma ‘En Buena Edad’ alberga y ofrece información, herramientas y recursos dirigidos a promover la salud, la participación, la seguridad y el aprendizaje de la población mayor, que constituyen los cuatro ámbitos o pilares que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sustentan un envejecimiento activo y saludable, término adoptado por esta organización desde finales de los años 90. Junto a ello, incluye enlaces a recursos como Salud Responde o Apps que ayudan a mejorar el cuidado personal, como ‘Actívate 55+’ para contribuir a retrasar el deterior funcional y tomar conciencia de la importancia de una alimentación saludable y equilibrada, respectivamente. Asimismo, permite acceder a un espacio de interacción en el que las personas usuarias de la plataforma pueden compartir actividades, rutas, recetas, encuentros, … Además, dispone de un apartado destinado a profesionales que trabajan con personas mayores, en el que se pueden realizar actividades de formación y descargarse herramientas y recursos para la valoración e intervención en promoción del envejecimiento activo y saludable. La plataforma también cuenta con perfiles en redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram, donde periódicamente se vuelcan contenidos de interés para las personas mayores, como tutoriales para utilizar correctamente los parques biosaludables mayores, vídeos relacionados con la soledad no deseada, historias de vida que ponen en valor la aportación de nuestras personas mayores y otras noticias de interés. En la actualidad, más de 1,2 millones de personas mayores de 65 años viven en Andalucía, de las cuales más de 200.000 personas, el 15,6% de la población, tiene más de 80 años. Se estima, además, que la tasa de población mayor de 65 años en Andalucía llegará a suponer el 29% de los habitantes en el año 2050. Según esta tendencia, el porcentaje de personas mayores podría duplicarse en las próximas décadas. En Andalucía hay diversas iniciativas para promover este ámbito de la salud, según los nuevos enfoques de la OMS sobre envejecimiento activo que anima a los profesionales de la salud a centrarse en la mejora de la calidad de vida de la población de edad avanzada, y particularmente en la promoción y mantenimiento de su capacidad funcional y la prevención de la fragilidad y la enfermedad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.