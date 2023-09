Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) En defensa de la igualdad de los españoles María del Mar Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 24 de septiembre de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nadie puede someter al Estado a sus necesidades personales y políticas. A nadie se le puede permitir deslegitimar a una democracia tan consolidada como la que tenemos en España retorciendo las leyes para hacer caber en la Constitución lo que hace apenas unas semanas no era admisible. Y es que el hecho de haber perdido las elecciones no faculta al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para conceder la impunidad al independentismo con una amnistía que contraviene claramente el marco legal español. En este sentido, el Partido Popular ha presentado en todos los ayuntamientos mociones en las que, por un lado, rechazamos cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito, y también señalamos la conveniencia de que los dos partidos mayoritarios busquen acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas. Entendemos que la sociedad almeriense tiene derecho a conocer la posición de todos los miembros de la Corporación Municipal ante lo que entendemos que es un ataque directo al marco de convivencia que supone la Constitución de 1978. Y de manera muy especial queremos conocer el pronunciamiento de los miembros del Grupo Municipal Socialista liderado por doña Adriana Valverde acerca de la posible Ley de Amnistía a la que nos pueda arrastrar el presidente Sánchez en su intento de aferrarse al sillón de La Moncloa. Creemos que los almerienses tenemos derecho a saber si los cargos que nos representan en el Ayuntamiento defienden la igualdad entre todos los españoles, la legalidad y el orden constitucional vigente o si defienden el “todo vale” a favor de los intereses políticos de Pedro Sánchez y de un fugado de la Justicia como Carles Puigdemont. Queremos saber si los miembros socialistas de la Corporación respaldan el chantaje de los independentistas o si forman parte de esa facción de su partido que todavía cree en el sistema democrático actual y que defiende la Constitución de 1978. Y hoy en Madrid, junto a miles de españoles y un buen número de almerienses, estoy proclamando mi confianza en el Estado de Derecho, en la Constitución y en el respeto a la ley. Porque el Partido Popular está donde siempre ha estado y estará: en la preservación de los valores básicos de la democracia española. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 112 artículos Todos los firmantes