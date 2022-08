Provincia En las calles de Las Cabañuelas se festejó a la Asunción de la Virgen lunes 01 de agosto de 2022 , 14:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Actuación De OBK Puso El Broche De Oro A Una Intensa Semana De Actividades Las Fiestas de as Cabañuelas de este año en honor a la Asunción de la Virgen tocaron ayer a su fin con el concierto del grupo OBK, que ofreció un repaso a todos los éxitos de sus más de doce álbumes ante un público entregado. Unas fiestas que si por algo han destacado, lo han sido por una gran participación, especialmente de la asociación de vecinos, y también por la gran asistencia de público de todas las edades en todas y cada una de las actividades que se han celebrado a lo largo de los días de fiesta, así como en las verbenas, la feria del mediodía o las actividades deportivas e infantiles. Han sido cuatro días de gran actividad festiva, que los vecinos de Las Cabañuelas han vivido con intensidad desde la mañana a la noche. La fiesta ha tenido también momentos para el reconocimiento a los que trabajan al servicio de todos, en esta ocasión con la entrega de distinciones a en homenaje al comercio local para la tienda Caramelitos, Confecciones Fernández y el Bar Lázaro, y también para los más jóvenes, con el excelente pregón, a cargo de Abraham Jesús Vargas Sánchez, como señal de que la infancia tiene mucho que aportar a estas fiestas, cuya portada del programa ha sido obra de la joven Paula Vargas Cano. El desfile de carrozas presidido por la reina de las fiestas Tania Fernández y sus damas, Nicol Pallarés y Sheila Lucía Domene, así como por Jessica Pallarés (Reina Infantil) y José Miguel Espinosa (Rey Infantil), y acompañadas por grupos de bailes y caballistas, completaron una primera jornada muy especial, con un verbena en la Plaza Anfiteatro, esperada por todos y que no defraudó. La jornada del sábado, contó con una amplia actividad matinal, con Juegos Acuáticos, Campeonato de Ajedrez y ya por la tarde con el XI Trofeo de Fútbol Veterano y la ofrenda floral a la patrona.Tras ella, se celebró un vistoso Paseo a caballo desde el campo de fútbol de Puebla de Vícar a lo largo de todo el Bulevar Ciudad de Vícar. La jornada concluyó nuevamente con verbena, esta vez con la Orquesta Origen y el Cuarteto Sabor a Menta. La jornada del domingo se abrió con la Fiesta del Agua y de la Espuma, una exhibición de motos clásicas por el bulevar, organizada por la Asociación Cultural de Motos Antiguas Bajo Andarax y la colaboración de la asociación de vecinos y ya a las 12.00, con la entrega de premios de los diferentes torneos. Por la tarde, a las 20.00 fue el turno para la celebración religiosa con la Eucaristía y la Procesión en honor a la Virgen, amenizada por el coro rociero A nuestro aire. El broche de oro lo pudieron las canciones de OBK y la última verbena con la Orquesta El Norte. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

