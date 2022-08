Almería Aeropuerto y Puerto de Almería estudian la intermodalidad barco-avión para el turismo de cruceros lunes 01 de agosto de 2022 , 14:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la APA y el director del aeródromo mantienen un primer encuentro para establecer sinergias entre las dos entidades El director del Aeropuerto de Almería, Ignacio Tejero, ha visitado las instalaciones del Puerto de Almería, donde ha mantenido un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria (APA), Jesús Caicedo. En la reunión, en la que también ha estado el director de la APA, José Rafael Díaz, han analizado asuntos de interés común en los que ambas entidades, dependientes de Aena y Puertos del Estado, podrían establecer algún tipo de colaboración. Entre las posibles materias de cooperación, han hablado de impulsar la intermodalidad marítimo-aérea entre la dársena portuaria y el aeródromo almeriense, ambas infraestructuras pertenecientes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dicha colaboración, según se ha planteado en esta primera reunión, podría centrarse en torno a los cruceros. Se trataría de que turistas que llegan a Almería en avión puedan embarcar en un crucero que haga escala o que tenga su salida en el Puerto de Almería. Esta sinergia avión-barco, según se ha puesto de manifiesto, contribuiría a incrementar el número de pasajeros en el Aeropuerto y en el Puerto. Los representantes del Aeropuerto y la APA han acordado mantener próximamente una nueva reunión para avanzar en algunos de los asuntos tratados en la primera cita. Datos del Aeropuerto Durante la temporada de verano, que arrancó el 27 de marzo y se prolongará hasta el último fin de semana de octubre, 11 aerolíneas conectarán el Aeropuerto de Almería con 29 destinos de 12 países. Para ese periodo, las aerolíneas han programado en el Aeropuerto de Almería alrededor de 4.800 vuelos y 700.000 asientos, cifras que equivalen casi al 80% de los registros de la temporada estival de 2019, lo que refleja la creciente recuperación de la confianza de las aerolíneas en la proyección del destino al que sirve el aeródromo de El Alquián. Se trata, tanto de conexiones regulares como operativas chárter que se establecen en el periodo estival. Los asientos asignados a cubrir las conexiones con destinos nacionales superan los 248.700, mientras que, en el caso de los destinos foráneos, rozan los 448.300. Atendiendo a este reparto, el 64,3% de la oferta será para cubrir la demanda del tráfico con el extranjero. Desde la infraestructura almeriense se puede enlazar con capitales europeas como Londres, Varsovia, Bruselas, Luxemburgo, Praga, Bratislava, además de grandes ciudades como Katowice (Polonia), Mánchester (Reino Unido), Dublín (Irlanda) o Keflavik (Islandia). Los vuelos dentro de España unen Almería con ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Melilla o Palma de Mallorca. El Aeropuerto de Almería cerró junio con 84.435 pasajeros, una cifra que equivale a una recuperación del 67,7% de los registros obtenidos durante el mismo mes de 2019. Esta positiva evolución obedece al dinamismo que muestran tanto el tráfico nacional como el internacional, que ha permitido recortar distancias con los datos previos a la pandemia. En el primer semestre de 2022, el número de pasajeros que transitaron por el Aeropuerto ascendió a 291.134, mientras que el de operaciones sumó 5.128. De los 289.246 usuarios que se desplazaron en vuelos comerciales, 145.241 tenían origen o destino en territorio nacional y 144.005, en el extranjero. Puerto de Almería El Puerto de Almería ha recibido en el primer semestre de este año 7 escalas de cruceros. Para todo el año hay previstas 16 escalas, que en su conjunto tiene capacidad para 11.000 turistas. Estas cifras suponen un notable incremento en comparación con 2021, en el que, como consecuencia de la pandemia, se registraron 9 escalas de barcos turísticos, con capacidad para unos 9.500 pasajeros. No obstante, las previsiones para este año aún están lejos de las de 2019, año en el que la dársena almeriense recibió la visita de 25 cruceros. Con el fin de impulsar el turismo de cruceros, la Autoridad Portuaria aprobó el pasado año una reducción de las tasas que se aplican a las navieras que hagan escala en el Puerto almeriense, unas tasas que se adecuan ahora a las de otros puertos del entorno Junto con el Ayuntamiento de la capital, la Diputación y la Junta de Andalucía, la APA ha puesto en marcha la Mesa Institucional de Cruceros, desde la que se pretende promocionar la provincia como destino de este segmento del turismo. Con este objetivo, recientemente ha lanzado la campaña ‘Almería, el encanto de lo desconocido’, para promocionar los espacios y rincones que encierra la provincia, tanto en el interior como en la costa, para viajeros que buscan algo diferente a lo que ofrecen otros destinos. Asimismo, el Puerto de Almería participa en las acciones de promoción conjunta que lleva a cabo Suncruise Andalucía, asociación de la que forman parte los puestos de interés general de Andalucía. Y en el ámbito de las infraestructuras y servicios portuarios, próximamente la APA y el Ayuntamiento de Almería suscribirán un convenio de colaboración, dentro de la integración Puerto-Ciudad, por el cual se llevará a cabo una importante actuación de ampliación y adecuación del Muelle de Levante. Este dique se convertirá en una terminal de cruceros con capacidad para buques de mayor calado, así como en un espacio público de ocio y restauración, situado a solo 200 metros del centro de la ciudad, por lo que los cruceristas que opten por quedarse en Almería capital, pueden llegar al centro urbano y al casco histórico en un cómodo paseo a pie.

