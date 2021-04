Economía En marzo se redujeron los trabajadores en ERTE en Almería miércoles 14 de abril de 2021 , 12:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En marzo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó en Almería 4,6 millones de euros en nóminas



El primer año de pandemia se ha cerrado en Almería con un total de 37.638 personas distintas afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes al periodo abril 2020-febrero 2021. Según estas mismas cifras, el SEPE había abonado a finales de marzo en las nóminas de estos trabajadores un acumulado de 104.037.447,93€.



En marzo (9.205 personas) se registró un descenso de 600 trabajadores en ERTE respecto de las cifras registradas en febrero (9.830), mes en el que los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo aumentaron en 2.855 respecto a enero de 2021 (6.975 perceptores) debido a las restricciones impuestas para frenar la tercera ola de la pandemia causada por el Covid.19. El mes pasado, el SEPE abonó 4,6 millones de euros en nóminas.

Niveles máximos de protección

Los ERTE en Almería registraron un nivel máximo de protección en mayo de 2020, con 32.761 trabajadores. Ese mes se alcanzó también la cifra más elevada en prestaciones sociales: el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) registró un gasto por encima de los 54,3 millones de euros, 25,8 de ellos para el pago de expedientes de regulación temporal de empleo.



Durante los meses siguientes, las cifras de trabajadores en ERTE fueron disminuyendo paulatinamente hasta registrar 5.290 en octubre de 2020. Sin embargo, a lo largo de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, el número de personas con expedientes de regulación de empleo volvió a subir como consecuencia de las restricciones adoptadas para contener los efectos de la segunda y tercera: en noviembre se registraron 6.516 trabajadores en ERTE, 6.781 en diciembre, 6.975 en enero y 9.830 en febrero. En marzo se produjo el primer descenso de los últimos cuatro meses.



El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha señalado que esta medida, así como el resto de las que han sido aprobadas por el Gobierno de España desde marzo de 2020 han servido para “amortiguar” los efectos de la crisis causada por el Covid-19. “A todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, hay que sumar el acuerdo alcanzado con los agentes sociales el pasado 19 de enero para prorrogar los ERTE desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, el tercer gran acuerdo por el empleo que se alcanza desde el inicio de la pandemia”, ha subrayado.



Por otra parte, la provincia cuenta con 50.163 perceptores totales de prestaciones sociales, a los que el SEPE abonó un total de 27 millones de euros el pasado mes de marzo. El total acumulado entre abril 2020 y marzo 2021 en prestaciones sociales en Almería alcanza los 438.060.433,63€.

