¿En qué consiste la fisioterapia deportiva? lunes 31 de mayo de 2021 , 06:00h

Sin duda alguna, una de las ramas de ciencias de la salud con más salidas profesionales es la fisioterapia. Los fisioterapeutas son de esos profesionales sanitarios que, en cuanto acaban la carrera, disponen de trabajo con gran facilidad. La fisioterapia es la rama sanitaria, que busca preservar y rehabilitar la capacidad funcional del individuo, durante toda su vida. De este modo, el tratamiento de lesiones o enfermedades está basado en la aplicación de agentes físicos naturales o artificiales como pueden ser la electricidad, el frío, el calor, el ejercicio físico… Por tanto, ese resquicio que queda en el imaginario colectivo de que "un fisioterapeuta es un masajista" es del todo falso. Porque los masajes son una de tantas técnicas que llevan a cabo estos profesionales de la salud. De hecho, dentro de la propia fisioterapia, existen diversas especialidades: Fisioterapia geriátrica (para pacientes de la tercera edad).

(para pacientes con enfermedades neuronales como la esclerósis múltiple, que puede afectar en el movimiento). Fisioterapia deportiva (para pacientes, cuya actividad física es mayor que la del resto). Deporte y fisioterapia, todo en uno Y hoy queremos destacar una de estas ramas de la fisioterapia. En concreto, la fisioterapia deportiva o aquella relacionada con el mundo del deporte. La fisioterapia deportiva es aquella que está especializada en el tratamiento de dolencias, generadas por el entrenamiento o la actividad deportiva, realizada de forma regular. Los fisioterapeutas deportivos utilizan todo tipo de técnicas como: masaje deportivo, terapia manual, ventosas, estiramientos… Y es que los deportistas o atletas ‘utilizan’ su cuerpo, muchísimo más que cualquier persona. Es normal: su trabajo se debe al mismo. De este modo, el riesgo de lesión es mucho mayor que en cualquier otro individuo. De esta forma, una atención personalizada -basada tanto en el tratamiento de lesiones como en la prevención de las mismas-, va a ser imprescindible para que el deportista dé lo mejor de sí mismo y no ponga en riesgo su propia salud. Sin olvidar, por supuesto, una formación especializada que complemente el grado de fisioterapia. Porque, recordemos, se trata de un paciente especial. Y, para ello, el máster en fisioterapia deportiva, que ofrece Euroinnova, es un claro ejemplo. Asimismo, esta escuela de negocios especializada en formación online dispone de un máster en nutrición deportiva, complementario al anterior. Porque, para un deportista de élite tanto cuidar su dieta como llevar a cabo los ejercicios de una forma adecuada, es imprescindible para su salud. De ahí, la importancia de la nutrición y la fisioterapia deportiva. Salidas profesionales Un fisioterapeuta deportivo dispone de diferentes salidas laborales, para ejercer su profesión: Gimnasios

Equipos deportivos profesionales

Atletas de élite

Consultas privadas

Centros deportivos de alto rendimiento

Clínicas especializadas

Centros de salud

Mutuas

Como ves, deporte y fisioterapia están más unidos que nunca. Y es que trabajar en lo que más te gusta no tiene precio. Esta figura profesional es requerida en todo tipo de ámbitos laborales. Porque un fisioterapeuta deportivo puede ser contratado por un equipo de fútbol profesional, por un gimnasio de barrio o por una comarca, que decide organizar una marcha cicloturística. Las opciones laborales son muchas y de lo más variadas. Una formación continuada en sanidad Pero sin una formación especializada, que te sirva para especializarte en fisioterapia deportiva, no hacemos nada. Hoy en día, es súper importante obtener una especialización: las empresas contratan perfiles laborales muy específicos. Y eso incluye al del fisioterapeuta deportivo. Además, si eres fisioterapeuta y decides embarcarte en unas oposiciones, disponer de formación académica extra y homologada te va a ser crucial, a la hora de obtener plaza. Porque para acceder a la Sanidad Pública, además de una buena nota en oposiciones y experiencia laboral previa; disponer de másteres, postgrados o cursos extra es imprescindible. Un máster en fisioterapia deportiva es sinónimo de méritos. Y tú, ¿ya sabes por qué especializarte en esta rama de la fisioterapia?

