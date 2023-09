Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) En Suecia también “Se acabó” Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 23 de septiembre de 2023 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las jugadoras de la selección española de fútbol, las campeonas, tienen razón en sus demandas. No solo han demostrado su valía en el campo, sino que también han alzado la voz contra el machismo y la discriminación que sufren en el deporte femenino. Y no están solas. La selección de Suecia, una de las potencias mundiales del fútbol femenino, se ha solidarizado con ellas y ha mostrado su apoyo a través de las redes sociales. La página web de la Federación Sueca de Fútbol recoge las declaraciones de algunas de las jugadoras suecas, que han expresado su admiración por las españolas y su rechazo a cualquier forma de violencia o acoso hacia las mujeres. “Estamos con vosotras, hermanas. Nuestra lucha es una lucha global”, ha escrito la capitana Caroline Seger en su cuenta de Twitter. El gesto de las suecas no es casual. Ellas también han tenido que enfrentarse a situaciones repugnantes en el pasado, como cuando en 2017 denunciaron públicamente los abusos que habían sufrido por parte del exseleccionador Pia Sundhage. La entrenadora, que había llevado al equipo a ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue acusada de tratar a las jugadoras con desprecio, humillarlas y manipularlas psicológicamente. El caso de Sundhage no es el único. En otros países, como Dinamarca, Noruega o Estados Unidos, las futbolistas también han tenido que reclamar sus derechos y exigir un trato justo y digno. El machismo no es exclusivo ni de España ni de los países del sur de Europa. Y en el deporte femenino está claro que a medida que las mujeres van logrando buenos resultados y pueden coger fuerza, se van desvelando situaciones inaceptables, la diferencia es que antes nadie las escuchaba, y ahora sí. Por eso, desde aquí queremos dar las gracias a las jugadoras españolas por decir alto y claro que #SeAcabó. Gracias por denunciar los abusos que habéis sufrido y por no callaros ante la injusticia. Gracias por ser un ejemplo para todas las niñas y mujeres que sueñan con jugar al fútbol o practicar cualquier otro deporte. Gracias por demostrar que juntas somos más fuertes y que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia machista. Gracias, por decir vosotras también que #SeAcabó. Nuestra lucha es una lucha global. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 117 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes