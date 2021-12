Sucesos Ampliar Encontrado un cadáver que podría ser el de un anciano desaparecido en EL Ejido martes 21 de diciembre de 2021 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La Policía Nacional ha informado del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón que ha sido encontrado este martes en una de las vías que unen el núcleo urbano de Almerimar y el paraje conocido como Tierras de Almería, en El Ejido (Almería). Según ha indicado en la red social Twitter el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, el cadáver corresponde a Francisco López Sánchez, el hombre de 83 años desaparecido desde el 2 de diciembre en Santa María del Águila. Un portavoz de la Comisaría Provincial ha calificado de "probable" que el cuerpo sin vida sea el del anciano, si bien ha asegurado que no puede "confirmar" este extremo a la espera de que concluya la investigación y a la espera de "la necrológica". Tras la desaparición de Francisco López Sánchez, se organizaron varias batidas de búsqueda por el término municipal de El Ejido en las que participaron, al margen de familiares, voluntarios y allegados, efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja. Se desplazaron unidades caninas especializadas en el rastreo de restos humanos y se activó al helicóptero Condor de la Policía Nacional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

