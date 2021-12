Economía Ampliar Iberia aumenta los vuelos con Almería... sin mencionar al PSOE ni al Gobierno central martes 21 de diciembre de 2021 , 18:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En respuesta al compromiso que Iberia adquirió con la Diputación de Almería, la Cámara de Comercio y Asociaciones de Empresarios, la aerolínea mejorará los horarios de la ruta Almería-Madrid e incrementará sus frecuencias a partir del mes de abril para beneficiar a los clientes corporativos. Es llamativo que en esta nota emitida por Iberia, no se mencione al Gobierno central en manos del PSOE y Unidas Podemos, justo el día en que el diputado socialista por Almería, Indalecio Gutiérrez informaba de sus gestiones para lograr este fin. Es más, la reunión de Gutiérrez se producía después de que el PP escribiera cartas a la dirección de la empresa, llegando a mantener una reunión en la que la aerolinea se mostró "sensible" con la demanda almeriense. Iberia habla de sus compromisos con la Diputación, la Cámara y los empresarios. Desde el 11 de enero y hasta finales de marzo, Iberia cambiará el horario de sus vuelos Madrid-Almería del martes y jueves que ahora operarán a las 19:45, con llegada a Almería a las 20:55 para poder aprovechar más el tiempo en la capital. Y lo mismo en el sentido Almería-Madrid: los martes y los jueves el último vuelo operará a las 21:25, aterrizando en Madrid a las 22:40h, lo que permitirá sacar el máximo provecho a la jornada en Almería y, además, una conexión más eficiente con los vuelos de largo radio de Iberia con salida nocturna como Buenos Aires, México, Santiago de Chile o Sao Paulo, entre otros. Estos serán los nuevos horarios a partir del 11 de enero: Nº vuelo Origen Destino Salida Llegada Operación IB8919 Madrid Almería 13:45 15:00 Diario IB8920 Madrid Almería 15.50 17.05 Diario, excepto martes y jueves IB8920 Madrid Almería 19.45 20:55 Martes y jueves IB8919 Almería Madrid 13:45 15:00 Diario IB8921 Almería Madrid 17:40 18:55 Diario, excepto martes y jueves IB8921 Almería Madrid 21:25 22:40 Martes y jueves Incremento de vuelos a partir de abril Además, con la temporada de verano que comienza el 27 de marzo, Iberia también incrementará su oferta entre Almería y Madrid pasando de dos vuelos diarios a 17 frecuencias semanales, lo que permitirá ya realizar ida y vuelta en el día entre ambas ciudades aprovechando la jornada laboral. Este programa de vuelos mejorará también las conexiones con la red de más de 90 destinos internacionales de Iberia, pues habrá vuelos en todas las franjas del día. A primera hora, con salida de Madrid alrededor de las 7 de la mañana y desde Almería a las 10 de la mañana tres días a la semana; vuelos todos los días a mediodía – salida de Madrid a las 12h aproximadamente y desde Almería a las 15h-; y otro a última hora, también todos los días, con salida de Madrid en torno a las 20h y desde Almería alrededor de las 23h. Estos horarios conectan con la ventana de vuelos a Europa de la tarde y la de la noche de los vuelos a América. Todos estos vuelos estarán operados por aviones CRJ con capacidad para 100 pasajeros de la aerolínea Iberia Regional / Air Nostrum y con la que Iberia mantiene un acuerdo de franquicia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

