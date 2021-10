Sucesos Ampliar Encontrado un segundo cadáver de los 12 inmigrantes desaparecidos jueves 21 de octubre de 2021 , 14:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Salvamento Marítimo ha localizado el cadáver de un varón, del que no han trascendido más datos, en un punto cercano a la costa entre Garrucha y Carboneras (Almería) que se atribuye a la patera que naufragó durante la madrugada del pasado domingo con 12 desaparecidos de origen argelino, entre ellos una mujer, y dos supervivientes.



La Salvamar Algenib encontró el cadáver del hombre en el mar cuando partía desde el Puerto de Garrucha en dirección a Carboneras, de modo que ha recuperado el cuerpo sobre las 10,50 horas y ha puesto rumbo de nuevo a Garrucha, donde ha sido entregado a las autoridades a las 11,30 horas.



Las coordenadas en las que ha sido encontrado el cadáver indican, según las primeras hipótesis, que el cadáver pertenece a uno de los desaparecidos el pasado domingo. Asimismo, fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que el cuerpo de otro varón encontrado sobre las 18,10 horas en la playa de Las Negras en Níjar este miércoles también formaría parte de la patera siniestrada.



El teléfono 112 recibió una aviso de varios testigos que informaban del hallazgo de un cadáver que flotaba en el mar, a unos 150 metros de la orilla. De inmediato, la sala del 112 activó a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía, a la Policía Local, a Cruz Roja y a Salvamento Marítimo, así como a Protección Civil de Níjar.



Salvamento Marítimo mantiene los avisos a los navegantes de la zona ante la posibilidad de recuperar más cuerpos sin vida toda vez que sus medios se encuentran prevenidos ante su paso por la zona en la que se dio el naufragio, frente a las costas de Carboneras.



Según el testimonio aportado por dos supervivientes, fue sobre las 4,00 horas de este domingo cuando la patera habría naufragado cerca de las costas almerienses. Los dos hombres narraron tras su rescate a Cruz Roja que la embarcación perdió el funcionamiento del motor durante la travesía, de modo que posteriormente la patera volcó y sus 14 ocupantes cayeron al mar.



Las entidades Almería Acoge, Sedim Migraciones, Fundación Cepaim y Cáritas han convocado para este jueves a las 19,30 horas una concentración y lectura de un manifiesto ante las "nuevas muertes" de personas que intentan llegar a las costas españolas. El evento tendrá lugar en la Plaza del Educador de Almería.

