Sociedad Ampliar Encontrar pareja en tiempos difíciles: una misión complicada Escucha la noticia La pandemia sanitaria ocasionada por la aparición del coronavirus ha dificultado enormemente el surgimiento de nuevas parejas. Por este motivo, en un momento marcado por el aislamiento social y las restricciones de todo tipo, muchas personas han comenzado a utilizar aplicaciones de citas. Así, aunque esta puede ser una forma muy práctica de encontrar a alguien especial, nunca sabemos si, en realidad, la otra persona nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Es por esta razón que muchas personas han optado por acudir a webs como esta para descubrir si lo que dicen es verdad, aunque la fiabilidad de estas páginas también es una incógnita. En cualquier caso, a continuación, ofrecemos algunos consejos orientados a encontrar pareja en plena pandemia. Consejos para encontrar pareja El primer consejo para encontrar pareja en un contexto de pandemia tiene que ver justamente con las aplicaciones de citas. Teniendo en cuenta que es casi imposible conocer gente nueva en estos momentos, las aplicaciones para ligar pueden ser una buena alternativa a los bares, pubs y otros espacios donde solíamos entrar en contacto con gente desconocida. Otro buen consejo para encontrar pareja, actualmente y en cualquier otro contexto, pasa por estar abierto a todo tipo de estímulos y propuestas. Cualquier experiencia puede ser buena y donde no encontramos el amor, quizás podemos encontrar una bonita amistad. Lo importante es no cerrarse frente a todo lo que pueda venir. En cualquier caso, aunque sintamos que el mundo se haya parado, este sigue girando, aunque sea a nuestro pesar. Por ello, todavía es posible conocer gente en el trabajo, el gimnasio (cuando está abierto) o en el supermercado. Encontrar una persona especial no es lo más fácil del mundo, pero si estamos receptivos, jamás es imposible. Con todo, es importante no obsesionarse con tener pareja, ya que puede ser muy contraproducente. Lo mejor es vivirlo de una forma relajada, sin presiones, disfrutando del momento y de la gente que nos vamos encontrando por el camino. De esta forma, aunque el coronavirus complica un poco las cosas, tenemos que recordar que todo acaba llegando. Además, también será fundamental no precipitarse, no quedarse con la primera persona que se presenta en el camino. Ir poco a poco puede ser adecuado, sobre todo en un contexto como el actual. A veces, con las restricciones impuestas en los últimos tiempos, es fácil sentirse solo, pero no podemos dejarnos mover por este sentimiento a la hora de encontrar pareja. Transcurrir el camino lentamente, conociendo a la otra persona lentamente puede ser un regalo traído por el coronavirus. No apresurarse y disfrutar de cada etapa es la mejor recomendación para la búsqueda de pareja en estas circunstancias. Cómo afrontar una cita en tiempos Covid Quedar con una persona desconocida en tiempos de coronavirus puede intimidar un poco. Con todo, si tomamos las medidas necesarias no hay de que preocuparse. Por ello, lo mejor será quedar, en un primer momento, en un espacio abierto como un parque o una terraza. De este modo, si quedamos en un espacio abierto y mantenemos las distancias de seguridad, no tendremos porque tener miedo a los contagios. Así, podremos conocer gente nueva sin sentirnos expuestos.