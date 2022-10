Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Encuentro de los subdelegados en Almería lunes 24 de octubre de 2022 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido esta mañana una reunión con el coronel del Ejército del Aire Francisco Javier Frías Pardo, subdelegado de Defensa en la provincia de Almería noticiasdealmeria.com El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido esta mañana una reunión con el coronel del Ejército del Aire Francisco Javier Frías Pardo, subdelegado de Defensa en la provincia de Almería. La Subdelegación de Defensa, con sede en el cuartel de La Misericordia, celebrará este próximo jueves el XXVII aniversario de su creación. Es un órgano administrativo adscrito al Ministerio de Defensa y se encarga, entre otros asuntos, de la salvaguarda del patrimonio militar de la provincia, de la promoción de las actividades para la difusión de la cultura de defensa o de los procesos de reclutamiento. El coronel Frías ingresó en las Fuerzas Armadas en 1978 y cuenta con una dilatada trayectoria profesional y está en posesión de distintas conmemoraciones, entre ellas dos cruces Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. El año pasado fue renovado en el cargo por el Ministerio de Defensa y continuará como subdelegado de Defensa en la provincia de Almería por un periodo de dos años más. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

