Las EDAR de El Ejido, Roquetas de Mar y Adra se licitarán en 2023

lunes 24 de octubre de 2022 , 16:24h

noticiasdealmeria. com La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha asistido esta mañana, junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, al inicio de las obras de emergencia encaminadas a mejorar el tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de esta localidad almeriense. El Gobierno andaluz contempla una inversión de más de 12 millones de euros para estas actuaciones y obras similares en las EDAR de Roquetas y Adra, también en Almería, que permitirán movilizar a futuro un total de 18 hm³ de aguas regeneradas adicionales para los agricultores del Poniente almeriense.

Durante su discurso, Carmen Crespo ha concretado que, “dentro de diez meses, los agricultores de esta zona contarán con 6 hm³ de aguas regeneradas gracias a esta importante obra”, y ha resaltado que el Gobierno andaluz está “dando grandes pasos” para “cerrar la depuración en Andalucía”. Al respecto, ha comentado que la Junta está llevando a cabo proyectos que estaban pendientes, en algunos casos, desde 2010 y que, además de conllevar mejoras ambientales, “dan la oportunidad de tener aguas regeneradas”.

Además, la consejera ha explicado que el objetivo de la Junta es obtener “hasta 120 hm³ de aguas regeneradas” que son “fundamentales” en un período de sequía como el actual y ha recordado que los Decretos de Sequía aprobados en Andalucía recogen medidas por valor de 141 millones de euros entre las que se encuentran, precisamente, estas obras de El Ejido. En el caso de la provincia de Almería, el objetivo de la Consejería en cuanto a aguas regeneradas asciende a 30 hm³.

En concreto, las labores de acondicionamiento y mejora del tratamiento terciario de la EDAR ejidense suponen una inversión de 5,8 millones de euros para obtener hasta 6 hm³ de aguas regeneradas que podrán aprovechar los regantes de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense. El proyecto que se inicia hoy contempla tanto actuaciones en el propio tratamiento terciario como la implantación del sistema que permitirá suministrar las aguas regeneradas a los regantes para su uso en las explotaciones agrícolas.

La consejera de Agricultura ha declarado que la obligación de las administraciones en estos momentos es “acercar el agua a los regantes y ciudadanos”, ha reconocido que “Almería sabe utilizar este recurso de forma eficiente” y ha agradecido “el esfuerzo” de las empresas que participan en proyectos de colaboración público-privada del ámbito hidráulico.

Por su parte, Francisco Góngora ha indicado que “estas obras de emergencia encaminadas a mejorar los tratamientos terciarios de la EDAR suponen una inversión muy importante en materia hídrica en nuestro municipio”. Como ha apuntado el alcalde de El Ejido, “tenemos que hacer que nuestro modelo de cultivo, que produce alimentos de calidad para cientos de millones de consumidores, sea sostenible. Para ello, necesitamos el compromiso de todos, regantes y administraciones, para hacer las cosas bien, porque con el agua no se puede hacer política partidista. En esta línea, Góngora ha remarcado que el agua solo necesita: ingeniería, presupuesto y gestión” y ha explicado que el objetivo es “contar con agua suficiente, de calidad y a un precio razonable, tanto para riego como para consumo de población y el resto de actividades porque nos jugamos el futuro de cientos de miles de personas y de las futuras generaciones”.

Implicación de la Junta

En su intervención, la consejera ha recalcado que “Andalucía no se puede quedar atrás por no tener agua”, subrayando que “el agua se conduce, se trasvasa, se regenera en economía circular y se desala”. “Andalucía va a por todas, primero apostando económicamente desde la propia Comunidad Autónoma incluso en cuestiones que no son de su competencia, y también demandando a las demás administraciones lo que necesitan los andaluces”, ha aseverado.

Carmen Crespo ha recordado que la Junta se ha implicado, a través de la firma de un convenio, en actuaciones de depuración de interés estatal “que están en Andalucía y no se están ejecutando” como las ampliaciones de las EDAR de El Ejido, Roquetas de Mar y Adra. “Aportamos el 50% de las obras en estas depuradoras y el año que viene tendremos ya la licitación del anteproyecto de estas actuaciones tan importantes”, ha anunciado.

Peticiones al Estado

Por otro lado, la responsable de Agua ha explicado que desde el Gobierno andaluz se están “analizando con detenimiento” los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y ha apuntado que es necesario “luchar” por las obras de interés del Estado que están pendientes en la Comunidad Autónoma andaluza como, por ejemplo, los proyectos de desalación. “Vamos a defender los intereses de Andalucía”, ha subrayado Crespo, quien ha citado como ejemplo la desaladora del Campo de Dalías, que “se tiene que ampliar ya” pero solo cuenta con 263.000 euros de inversión para el año que viene.

Por esta razón, la consejera ha comentado que pedirá a los diputados que “defiendan enmiendas que permitan ampliar las desaladoras de Almería con rapidez” y ha lamentado que los PGE no contemplen la ampliación de las infraestructuras del Bajo Almanzora, de Marbella o de la Axarquía. “No podemos esperar y vamos a pedir una nueva reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente para pedir que en Andalucía se amplíen las desaladoras ya”, ha afirmado.

Carmen Crespo se ha referido también a otras actuaciones pendientes y que deben ser atendidas de forma urgente por la Administración central como, por ejemplo, las obras de interés del Estado relativas a la conducción de Venta del Pobre al Campo de Tabernas, que es preciso “hacerla ya porque los municipios de esta zona se quedan sin agua”; y a las conducciones del agua desalada en Balanegra y Adra.