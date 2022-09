Economía Encuentro del subdelegado con la Asociación de Empresarios del Mármol sábado 17 de septiembre de 2022 , 14:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José María Martín se compromete a seguir trabajando para mejorar la competitividad energética del sector El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación del Mármol, Jesús Posadas y miembros de la junta directiva, para “detectar sus problemas y necesidades”. En el encuentro ha participado también el parlamentario andaluz Juan Antonio Lorenzo. Martín ha destacado la importancia del sector, que en la comarca del mármol integra 250 firmas. Las exportaciones de piedra natural y superficies compactas de Almería superaron los 500 millones de euros en los ocho primeros meses de 2021. Andalucía es, además, la comunidad con un mayor número de empresas dedicadas a la piedra natural, localizándose en Macael casi la mitad de ellas, un 44% del total. Los empresarios del mármol han manifestado las dificultades que les suponen la subida de los costes energéticos y de los combustibles. En este sentido, el subdelegado ha recordado todas las líneas de ayudas impulsadas por el Gobierno de España, entre ellas la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y una línea de avales para créditos ICO dotada con 10.000 millones de euros, para garantizar el acceso a la liquidez de las empresas afectadas por el incremento de los costes energéticos. El subdelegado se ha comprometido a seguir trabajando para mejorar la competitividad energética del sector y ha tomado nota de las demandas de la Asociación de Empresarios del Mármol Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

