Opinión Eso de la economía azul Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por sábado 17 de septiembre de 2022 , 12:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, nombrara a Ramón Fernández-Pacheco consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul provocó mi curiosidad sobre qué es eso de la “economía azul”, que se incrementó cuando en su primera comparecencia en la comisión parlamentaria correspondiente, anunció la elaboración de la primera Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible (EA2) para dar respuesta a la necesidad de explotar la economía del mar bajo un prisma sostenible y respetuoso. Y claro, ahí está la explicación, la “economía azul” es la explotación de los recursos marinos bajo un prisma sostenible y respetuoso, es decir, algo así como lo que hacen los Grupos de Desarrollo Pesquero, que reciben millonadas de dinero de la Unión Europea para proyectos que no ejecutan… y miren como se sostienen gobierne quien gobierne. Pues va a ser que no. La “economía azul” no es eso. Aquí tenemos un nuevo ejemplo de como los políticos destrozan no solo el lenguaje sino los propios conceptos… “crecimiento negativo” en vez de decrecimiento es uno de los ejemplos más significativos, o hablar de “migrantes” y no de “inmigrantes”, cuando tan “migrantes” son los “emigrantes” como los “inmigrantes”... Pero vayamos a la “economía azul”, que es una idea expuesta por el belga residente en Japón Gunter Pauli en un libro que solo hasta 2014 había sido traducido a 35 idiomas. El volumen, cuyo título completo es “The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million Jobs” y lo que propone es rediseñar todo nuestro modo de vivir y de producir, aprendiendo de la naturaleza. Leo en la contraportada del libro, que es fruto de un trabajo que le encargó el Club de Roma, que la “economía azul” es algo así como la tercera vía, la alternativa a una economía financiera basada en el crédito y la deuda (en la que estamos inmersos), y la “economía verde” (a la que algunos nos abocan), que pretende condenarnos a una especie de dictadura ecologista en la que no se explotan los recursos naturales. La “economía azul” por tanto, nada tiene que ver con el agua, ni con el mar, ni con los ríos, ni con los cielos, porque la economía azul es algo mucho más complejo que una explotación racional de esos recursos. En el libro se detallan algunos ejemplos, como la recarga de los teléfonos móviles aprovechando la diferencia de temperatura entre éstos y el cuerpo humano, siendo esa solo una de las posibilidades que se contemplan entre un centenar que, en una década, podrían generar 10 millones de puestos de trabajo. ¿Más ejemplos de “economía azul”? Los sistemas naturales de ventilación o calentamiento de viviendas, sustituyendo el aire acondicionado y las calderas por el diseño y los materiales adecuados. “Economía azul” es aprender de la naturaleza para usarla mejor. en vez de pelarnos con ella para doblegarla. Si nuestro viejo planeta tiene ya tantos milenios, si ha sobrevivido a tantas situaciones extremas, si hay tanta diversidad de especies que resisten en ambientes tan opuestos, quizá sea bueno aprender de todo esto en vez de esquilmarlo o limitarnos a su contemplación bucólica. La primera vez que oí hablar de “economía azul” fue cuando Jorge Molina –compañero en la Tertulia de Interalmeria TV- hace ya bastantes años –tantos que era presidenta de la Autoridad Portuaria la socialista Trini Cabeo- en unas mesas que impulsó el Ayuntamiento de Almería para la elaboración de un plan estratégico (¡ande andará!) sacó a colación este término y a este autor. Incluso aquí ha llovido mucho desde entonces, pero parece que lo único que caló fue el nombre… lo de leerse el libro… o al menos la solapa… Por muy sugerente que sea el color, por mucho que nos pueda recordar a la pupila que veía Gustavo Adolfo Bécquer en su amada, la economía azul no es nada de eso, y por no ser, no es ni complementaria a la economía verde, sino alternativa a ella, así que espero con gran ilusión conocer el contenido de esa ley de economía azul que anuncia el exalcalde de Almería. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 812 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)