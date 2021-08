Entradas agotadas para el 14º Happy Moy Fest

martes 24 de agosto de 2021 , 16:26h

El Anfiteatro de la Rambla se sumará como escenario a la programación de esta segunda quincena de agosto como sede del 14º Happy Moy Fest mañana, miércoles, 25 de agosto, desde las 20.00 horas con la participación de las bandas almerienses The Dry Mouths, Adiós Caballos, Gazelle Thomson y Baläte. Así, este tradicional festival de la escena almeriense que, históricamente, se ha venido desarrollando en la sala de conciertos La Caverna, pasa al aire libre para poder recibir un mayor aforo, gracias al apoyo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. La expectación y las ganas de rock y distorsión han sido tales que las entradas se agotaron a los pocos días de anunciarse su salida.



The Dry Mouths es una de las bandas almerienses más reconocidas fuera de nuestra provincia. Practica una suerte de ‘desert rock’ que se genera con pinceladas de largos desarrollos instrumentales, shoegaze, grunge y rock alternativo. Actualmente, el grupo sigue formado por Christ O. Rodrigues (voz, guitarras, sintetizadores), Josh Morales (batería y coros) y Víctor Gutiérrez (bajo), desde la pérdida inesperada de Andy Reyes.



Siete años después del fin de At Least, tres de sus integrantes decidieron compartir un café. De aquello nació Adiós Caballos, un cuarteto que está formado por Billy a la voz, Tolo a la guitarra, Sifo en la batería y Lalo, bajista procedente de Loudly y Wi Bouz, otros dos grupos almerienses. Su disco más reciente es ‘Otoño’, que ha sido grabado y mezclado por Txosse Ruiz en Wheel Sound Studio. La masterización corre a cargo de Víctor García desde Ultramarinos Costa Brava. Aunque el poso de los noventa sigue presente, han evolucionado hacia el post hardcore y el screamo contemporáneo.



Gazelle Thomson es un proyecto que va surgiendo a lo largo 2019 de la mente de Carlos, que tras tocar el bajo en numerosas bandas de la ciudad decidió adentrarse en el territorio de la música electrónica y la producción. Posteriormente, a finales de 2020, se incorporaron Manu, batería y Pedro, guitarrista. Los tres han bebido de las influencias de estilos muy variados en su trayectoria musical, desde el metal, rock, funk... hasta géneros electrónicos tan diversos como el techno, ambient, trip-hop.., lo cual ha permitido dotar a la propuesta de una capacidad proteica.



Por último, Baläte son Alba Malki en el bajo y voz, Antonio Lajara en guitarras, coros y sintetizadores, Juanjo Ufarte en batería, coros y sintetizadores y Paco Pérez en las guitarras. Registrado en directo en Desert City Studio, grabado, mezclado y masterizado por Pike Cavalero, ‘El Quemadero’ es el nombre del debut discográfico de la formación almeriense, que poco antes se presentó en sociedad con su primer videoclip oficial, titulado ‘Road To Loma Cabrera’.