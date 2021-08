Sociedad La botella de Puerto de Indias se va de feria Escucha la noticia La andaluza botella de la ginebra de fresa Puerto de Indias, se viste de flamenca, inundada de lunares sobre un rojo clavel, como homenaje a las ferias andaluzas

La crisis del coronavirus ha obligado a suspender gran parte de las celebraciones más tradicionales de Andalucía. Pero este verano se plantea mucho más optimista y nos permitirá, con restricciones y prudencia, celebrar algunas de nuestras fiestas más queridas. Y ahí está Puerto de Indias, apoyando y celebrando estos nuevos tiempos. Poniendo luz, color y sabor a fresas naturales, a las ferias andaluzas que se celebrarán en los próximos meses.



Puerto de Indias lanzará una edición Feria, como homenaje a todas esas personas que desde casa o desde su bar de confianza ha celebrado una fiesta que le representa, pase lo que pase. En homenaje esas fiestas y esas tradiciones que incluso desde casa puede llenarte de alegría el corazón, después de la iniciativa durante el año 2020 de #micasamiferia que hizo la marca Puerto de Indias, este año da un paso más y quiere estar encima de cada mesa que celebre ese espíritu de feria que sigue vivo dentro de nosotros. La ginebra, hecha Andalucía, nos presenta su botella de Edición Especial más arraigada a la tierra que la vio nacer. Con el objetivo de celebrar esa luz que se ve al final del túnel, a Puerto de Indias se le ocurre vestir su botella con un bonito vestido de flamenca. Los colores elegidos son el rojo clavel y lunares blancos, como el típico vestido que las andaluzas lucirán, con más ganas que nunca, en las próximas fiestas. La botella de Puerto de Indias, ya representativa de ese icono Sevillano que es la Torre del Oro, queda vestida y, además, adornada con un sello en el que se imprime un abanico con lunares rojos y con la palabra “Feria”. Puerto de Indias nos invita a disfrutar más que nunca de su sabor, su color y su carácter andaluz. Esta iniciativa parte del equipo Andaluz de la marca, gente que muy cercana a las ferias y a su espíritu. Que han visto una oportunidad en la pasión de Puerto de Indias por sus raíces para homenajear a todos los que también sienten la feria como algo suyo, de su tierra. Como nos cuenta Antonio Luis Rodríguez miembro del equipo de marketing de esta marca: ‘Creemos que es un momento especial para apoyar nuestras tradiciones, Puerto de Indias es una marca muy arraigada al sur de España y en estos momentos queremos dar ese toque especial y diferente que nos caracteriza.’ Sobre Puerto de Indias Puerto de Indias es la marca de ginebra Premium líder del segmento Strawberry Gins en España y pionera en crear la primera ginebra de fresas naturales que llegó al mercado, creando la categoría Ginebra Rosa y trayendo consigo una revolución del sabor y una nueva forma de consumir ginebra. Se elabora en Carmona (Sevilla), en una de las destilerías más antiguas y con mayor tradición de Andalucía. Su nombre está relacionado con el descubrimiento de América, época en la que Sevilla se convirtió en uno de los principales puertos de intercambio de mercancías entre España y el Nuevo Mundo. Cuenta con cinco variedades de ginebra: Pure Black Edition, con una graduación de 40 grados y un sabor intenso; Strawberry, pionera en su sector con un intenso aroma a fresa; Classic, de 40 grados, con una fórmula más fresca y cítrica; Guadalquivir que mezcla melocotón, flor de sauco y naranja y Blackberry con sabor a moras, canela, violeta y mirtilo. La conjugación del saber hacer y la innovación, sumada a la dedicación, elaboración artesanal y esmero en su cuidado proceso de destilación, han hecho posible un producto con personalidad propia y que se ha convertido en la primera ginebra española de éxito mundial, con presencia ya en más de 60 países

JULIO



DEL 7 AL 11

ESTEPONA

VILLA NUEVA DEL RIO Y MINAS DEL 13 AL 18

SAN FERNANDO

BARBATE

ISLA CRISTINA DEL 16 AL 25

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

BENALUO

PALMONES

ALGODONALES DEL 31 AL 7 DE AGOSTO

CEUTA

CALAÑAS

LA CAMPANA

CASTELLAR

VALVERDE AGOSTO



DEL 3 AL 8

HUELVA

ROTA DEL 14 AL 21

MÁLAGA ANTEQUERA

PALMA DEL RÍO DEL 21 AL 28

ALMERÍA

BORMUJOS

ARACENA

OLVERA

CONSTANTINA

ALCALÁ DE LOS GAZULES

AYAMONTE DEL 31 AL 5 DE SEPTIEMBRE

RONDA SEPTIEMBRE DEL 8 AL 11

UTRERA

CONIL

HINOJOS

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

UBRIQUE

LA PUEBLA DE CAZALLA

BOLLULLOS DEL CONDADO

BORNOS

LEBRIJA

BORNOS

CAMAS

ECIJA

MORÓN DE LA FRONTERA

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

VILLAMARTÍN

TORREMOLINOS

LOS PALACIOS DE VILLAFRANCA

ARCOS DE LA FRONTERA

