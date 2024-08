Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Entre Andalucía y Sánchez, Espadas elige... Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 02 de agosto de 2024 , 08:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un momento crucial para la política española, al menos tres federaciones socialistas han solicitado una cumbre de barones para debatir el concierto catalán. Sin embargo, sorprende y decepciona que la Federación Andaluza del PSOE, bajo la dirección de Juan Espadas, no esté entre ellas. El acuerdo entre el PSC y ERC para establecer un concierto fiscal en Cataluña tiene implicaciones profundas para el sistema de financiación autonómica. Este acuerdo permitiría a Cataluña gestionar el 100% de la recaudación de los impuestos en su territorio, lo que podría afectar significativamente a la distribución de recursos en el resto de las comunidades autónomas. En este contexto, la voz de Andalucía, una de las comunidades más grandes y con mayores necesidades de financiación, es esencial. Juan Espadas ha defendido que corresponde a Pedro Sánchez convocar el Comité Federal del PSOE para debatir este asunto. Sin embargo, esta postura pasiva contrasta con la de otros líderes socialistas, como los de Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, que han exigido una reunión urgente para abordar el tema. La falta de iniciativa de Espadas y la Federación Andaluza del PSOE es preocupante y podría interpretarse como una falta de compromiso con los intereses de Andalucía. La financiación autonómica es un tema de vital importancia que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. La ausencia de la Federación Andaluza en este debate no solo es una oportunidad perdida para defender los intereses de la comunidad, sino que también envía un mensaje de desinterés y falta de liderazgo. En momentos como este, se necesita una postura firme y proactiva para garantizar que Andalucía reciba la atención y los recursos que merece. Es imperativo que la Federación Andaluza del PSOE reconsidere su posición y se una al debate sobre el concierto catalán. Solo así podrá asegurar que los intereses de Andalucía sean debidamente representados y defendidos en el ámbito nacional. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 184 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes