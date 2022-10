Almería Entregados los premios del Día Mundial de la tapa lunes 03 de octubre de 2022 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción, Jesús Luque, y la diputada de Sabores Almería, María Luisa Cruz, han hecho entrega de los galardones de esta cita culinaria en la que han participado más de 50 negocios de la provincia El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han hecho entrega este lunes de los premios por el Día Mundial de la Tapa que la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL) ha celebrado en más de 50 establecimientos de la provincia entre el 16 de junio y el 3 de julio. El concejal de Promoción, Jesús Luque, ha sido uno de los encargados de entregar los premios de esta edición con la cual se ha puesto en valor la gastronomía y, más concretamente, una de sus señas de identidad, la tapa. El edil ha indicado que "con esta cita se puso en valor la gastronomía almeriense en un año importante después de que este sector hostelero haya sufrido mucho por la pandemia sanitaria". Además, ha indicado, "el evento ha sido solidario con cuatro importantes asociaciones de nuestra ciudad". Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha agradecido a los almerienses que han participado contribuyendo a que sea todo un éxito. “Esta iniciativa pone en valor el turismo gastronómico el producto kilómetro cero que ofrecen los locales que han participado y que van a disfrutar los agraciados con las cestas de Sabores Almería. Desde Diputación vamos a seguir al lado de Ashal y el ayuntamiento en todas las acciones que contribuyan a dinamizar la actividad económica y turística”, ha añadido. Además, Mar Peláez, de Caixabank, ha indicado que "a través de la Fundación La Caixa colaboramos en iniciativas sociales como esta". Esta colaboración con ASHAL "se debe a que es una institución muy nombrada en Almería que pone en valor nuestro segmento hostelero y que, unido a iniciativas sociales con las asociaciones, teníamos que ayudar para que todas las personas pudiesen participar en esta iniciativa". Por último, Pedro Sánchez-Fortún, presidente de ASHAL, ha gradecido "al Ayuntamiento por prestarnos su apoyo con esta y el resto de iniciativas que realizamos, a Jesús como concejal de Promoción, a Sabores de Almería porque gracias a ellos nuestros productos pueden conocerse en todo el mundo y, como no, a la Obra Social La Caixa porque nos ayuda para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas". Los circuitos de SPA en el Hotel AIRE de Almería han sido para Kada y Carmen Gómez. Por su parte, Ariana Hernández y Alejandro Carmona disfrutarán de dos fines de semana en el Hotel Balneario de San Nicolás Alhama de Almería. Las cinco cestas de sabores han recaído en Juan Torres, Juan Antonio Delemos, Cristóbal López, Juan Carlos Cruzado y Mar. Por último, las cuatro cenas románticas con regalo sorpresa de la empresa almeriense Lausett las han recibido Antonio Labraca, Carmen, Mar Hernández y Ana Belén Egea. Hay que recordar que casi 2.000 personas han participado en estos sorteos, demostrando el enorme éxito que la actividad tuvo durante sus dos semanas de celebración. El evento gastronómico de esta edición ha tenido, como decimos, carácter solidario ya que ASHAL, en colaboración con el Ayuntamiento, Diputación y Caixabank, entregó 600 invitaciones del tipo 2x1 a las asociaciones ANDA, ASALSIDO, ALTEA Autismo y Asperger Almería para que todos sus asociados pudiesen disfrutar de la tradicional tapa almeriense. El Día Mundial de la Tapa ha contado con el patrocinio de Ecovery, AlmeriGas, Cruzcampo, Licores Naturales, Grupo Caparrós, Rueda Distribuciones, La Gergaleña y Makro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

