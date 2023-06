Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Es tiempo de playa Sacramento Sánchez Más artículos de este autor Por lunes 19 de junio de 2023 , 08:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El calor se ha adelantado y, aunque oficialmente el verano astronómico no comienza hasta pasado mañana, lo cierto es que desde hace semanas ya gozamos de temperaturas claramente veraniegas que nos permiten disfrutar plenamente de nuestras extraordinarias playas y parajes naturales, algo que desde hoy podremos hacer con mayor seguridad al ampliarse el horario del servicio de salvamento y socorrismo. Hasta el 3 de septiembre, un equipo de 42 profesionales integran el dispositivo especial que estará activo de forma permanente de lunes a domingo, de 12.00 a 20.00 horas, en las playas de San Miguel-las Conchas, El Palmeral de El Zapillo, Nueva Almería, Costacabana, El Toyo, Retamar y Cabo de Gata, pero también de forma itinerante para tranquilidad de los bañistas. En la noche de San Juan, este viernes, habrá un horario especial, desde las 20.00 hasta las 2.00 horas, y desde el 4 de septiembre y hasta el 1 de octubre el servicio será los sábados y domingos, de 12.00 a 19.00 horas. En definitiva, una amplia cobertura, tanto en personal como en medios materiales para ofrecer una respuesta rápida y efectiva ante un caso de emergencia, aunque, como dijo la alcaldesa, María del Mar Vázquez, durante un simulacro de rescate “lo deseable es que no tengan actuar porque significará que hemos tenido un verano tranquilo y seguro”. Nuestras playas ya están preparadas para que todos podamos disfrutarlas, con puntos accesibles y de sombra para personas con discapacidad y mayores situados en El Palmeral, Retamar, Cabo de Gata, El Toyo y Costacabana, juegos infantiles para los más pequeños y con unos servicios acordes a los que demandan las certificaciones necesarias para conseguir las banderas azules, la Q de calidad o la ISO 9001. Los almerienses somos afortunados por disfrutar de un litoral privilegiado y sin masificar que nos permite vivir plenamente nuestra costa. Porque es tiempo de verano, es tiempo de playa. Disfrutémosla y, sobre todo, cuidémosla porque preservar nuestro entorno natural es proteger la vida. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Sacramento Sánchez Concejal del Ayuntamiento de Almería (Partido Popular) 9 artículos Todos los firmantes