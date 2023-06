Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Un hombre herido en Sorbas tras quedar una de sus piernas atrapada en una máquina de arar domingo 18 de junio de 2023 , 20:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre ha resultado herido tras quedar una de sus piernas atrapadas en una máquina de arar en Sorbas (Almería), siendo necesario su traslado a un centro hospitalario. El servicio Emergencias 112 Andalucía ha detallado en un comunicado que sobre las 12,30 horas de este domingo ha recibido un aviso de bomberos en el que informaba de una persona a la que se le había quedado una pierna atrapada en una máquina de labrar, en la Barriada de Alias, en Sorbas. El centro coordinador informó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (que ha movilizado un helicóptero), a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los bomberos han confirmado al 112 que han tenido que cortar parte de la máquina para poder liberar el pie del herido, que ha sido evacuado al Hospital Torrecárdenas de la capital almeriense en un helicóptero sanitario. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.