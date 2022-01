Diputación Escobar: “El PSOE utiliza al alcalde de Antas en su estrategia difamatoria contra la Diputación de Almería” martes 25 de enero de 2022 , 15:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicepresidente y diputado de Fomento, Ángel Escobar, ha asegurado que las obras del Espacio Cultural se encuentran en los plazos previstos tras la modificación del proyecto original a petición del propio Ayuntamiento El vicepresidente de Diputación y diputado de Fomento, Ángel Escobar, ha lamentado que el PSOE “esté utilizando al alcalde de Antas en su estrategia difamatoria contra la Diputación” al referirse a los retrasos sobre las obras de los Planes Provinciales aprobadas para Antas. En este sentido, el diputado ha recordado que la obra sigue los plazos previstos y que la Diputación está en contacto permanente con el alcalde. “No entendemos por qué el Partido Socialista continúa anteponiendo los intereses partidistas a los del pueblo de Antas. Le pedimos responsabilidad política, que no mientan y que no utilicen las instituciones para desprestigiar a la Diputación Provincial”, ha afirmado. Asimismo, Escobar ha añadido que “estamos al lado del Ayuntamiento y los vecinos de Antas ayudándoles a agilizar al máximo su proyecto. El retraso se produce por los cambios que ha querido incluir el Ayuntamiento y para los que les hemos dado todas las facilidades. Por eso, y para que el municipio no pierda la inversión, hemos traspasado la cuantía de la obra al cuatrienio 2020 – 23 y sigue en la actualidad su curso previsto”. En esta línea, Escobar ha mostrado su desconcierto con las declaraciones de los diputados provinciales del PSOE que, como ha afirmado, “han tenido que dejar muy sorprendido y perplejo al alcalde, que es plenamente conocedor de la situación y todo el proceso. Le están utilizando para hacer demagogia política que genera confusión entre los vecinos de Antas. Les pido que se informen mejor y que no enturbien la convivencia institucional de la provincia”. En este sentido, el diputado ha aclarado que “Diputación siempre ha actuado con diligencia, siguiendo los tiempos y plazos previstos que se estipulan para estas situaciones, y pensando en el bienestar e interés general de los antusos, porque consideramos que los cambios propuestos mejoran la infraestructura proyectada aunque, como es lógico, eso conlleva una prolongación en los tiempos de ejecución”. Por último, Escobar ha lamentado que “con el cambio de Ejecutiva el PSOE no haya cambiado de rumbo y siga sin anteponer los intereses de los almerienses a los de su partido”. El diputado ha recordado que los planes cuatrienales marchan a muy buen ritmo y que gracias a ellos Antas no solo disfrutará de un Espacio Cultural sino que, además, tendrá mejoras en el edificio municipal de la localidad, una red de carril bici y peatonal municipal (que se está a la espera de que el Ayuntamiento tenga la disponibilidad de los terrenos) o el acondicionamiento de caminos que se recepcionaron en febrero de 2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

