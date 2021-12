Capital Escudo de Oro de la Ciudad a 22 funcionarios y empleados que se jubilan lunes 20 de diciembre de 2021 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha otorgado la “máxima distinción” del Ayuntamiento a título póstumo a la que ha sido directora de la Escuela Infantil Municipal de Los Almendros, Carmen Mora, fallecida recientemente El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería, “la máxima distinción” del Ayuntamiento de Almería, a 22 funcionarios y empleados municipales que se jubilan con más de 20 años de servicio en la Casa Consistorial. A todos ellos ha dado las gracias por su trabajo, servicio y compromiso con los almerienses y a todos ha deseado lo mejor en su nueva etapa. Acompañado por el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, el regidor ha presidido un acto que se ha celebrado este año en el Teatro Apolo (acostumbra a celebrarse en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial) para mantener las distancias con motivo del COVID y al que han asistido los portavoces de los grupos con representación municipal, incluida la también concejala delegada del Área de Presidencia, María Vázquez, que ha acompañado al alcalde en la entrega del Escudo de Oro a María Dolores Núñez, responsable de Protocolo del Ayuntamiento de Almería, que se jubila este año. Para Fernández-Pacheco es éste uno de los actos “más entrañables” de todos los que se celebran en el Ayuntamiento y, en nombre de todos los concejales, de la Corporación y de los alcaldes que le han precedido y con los que han trabajado muchos de los que ahora se jubilan, ha dado las gracias por los años de servicio a todos los que ahora han recibido el Escudo de Oro de la Ciudad. Una ciudad, ha dicho el primer edil, que “no para de crecer y de avanzar”, a lo que han contribuido todos los que ahora se jubilan. Para todos ha tenido palabras de felicitación y mejores deseos de cara a disfrutar de la jubilación “que se han ganado”. Y palabras de cariño para Carmen Mora, recientemente fallecida y que, si bien no se jubilaba este año, sí ha recibido el Escudo de Oro de la Ciudad a título póstumo. Los Escudos de Oro El resto de Escudos de Oro han sido para: María Antonia Boru Payarés, Diego Cazorla Marín, Yolanda Cruz Fenoy, Ana Fernández Martínez, Pedro Fernández Moreno, Carmen Figueroa Salmerón, Ángel García Tripiana, José Gómez Gómez, José Miguel Martínez Ramírez, María del Mar Peral Romero, Mari Carmen Rodríguez Vizcaino, Juan Ruano Muro, Antonio Sánchez López, María Isabel Sánchez Ocón, Daniel Romera, Juan José Rodríguez López, Vicenta Clemente Forte, Juan Pascual Del Águila, Carmen Arcos Navarro, José Martínez Mora y María Dolores Núñez Romero, además de la finada Carmen Mora. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

