Deportes España busca ante Italia su quinta final de Eurocopa lunes 05 de julio de 2021 , 17:32h Las semifinales están aquí y España llega a la cita como líder en numerosas estadísticas. Tras cinco partidos disputados, los nuestros son los primeros en el ránking goleador con doce tantos anotados, así como los que tienen mayor porcentaje de posesión del balón, el 67,2% Además, el estilo de juego impuesto por Luis Enrique ha permitido que nuestra selección sea también la primera en recuperaciones de balón, con 218, y en precisión en los pases con el 89,4%. Por si fuera poco, es muy probable que Aymeric Laporte acabe el torneo como jugador con más minutos disputados. El defensa del Manchester City se ha asentado firmemente en la defensa de España y lidera actualmente la clasificación de minutos jugados - con 510 - empatado con dos jugadores que ya no le pueden hacer sombra en esta estadística, los suizos Elvedi y Akanji. Conoce aquí las mejores páginas web para apostar en la Euro 2020 España vs Italia, un duelo entre iguales La Italia a la que vamos a enfrentarnos este martes a las 21h se parece a la España de Luis Enrique. Son muchas más las similitudes que las diferencias entre ambas selecciones. Los dos equipos tienen una personalidad muy marcada y son, a su vez, un reflejo de la personalidad de sus respectivos entrenadores. Tanto Mancini como Luis Enrique se hicieron cargo de sus selecciones en 2018, con una diferencia de tan sólo dos meses, y ambos han construido equipos que piensan más en el ataque que en la defensa, que priorizan la posesión del balón y con estilos de juego que dan mucho protagonismo a laterales y extremos, pero ni España ni Italia tienen estrellas rutilantes. Sí cuentan no obstante con dos grandes referentes, Busquets y Verratti. El centrocampista del Paris Saint Germain, que curiosamente nunca ha jugado en la Serie A, es pieza clave para Italia; como demuestra el hecho de ser el segundo jugador que más ocasiones ha creado durante el torneo (12) – tan sólo por detrás del belga De Bruyne (13), que ya está fuera de juego. Conoce aquí las mejores páginas web para apostar en la Euro 2020 Italia es favorita, España busca prolongar una tradición Aunque Italia sea algo favorita para pasar a la final, las estadísticas históricas invitan al optimismo. Las cuatro veces que la selección española ha disputado semifinales en Eurocopas… ha terminado pasando a la final. Y de las cuatro finales en que ha participado, España se ha proclamado campeona en tres ocasiones – la única excepción fue la Euro 84, donde cayó ante la Francia de Platini. Además, si nos retrotraemos al último éxito eurocopero de España, el de 2012 en Kiev, encontramos otro motivo para estar esperanzados, pues en la final los nuestros barrieron a Italia con un contundente 4-0. Es cierto que de aquella generación sólo sobreviven en la selección Jordi Alba y el capitán, Sergio Busquets, pero hablamos de dos grandes referentes en el equipo actual. Apoyándonos en su trayectoria en Eurocopas en que ha llegado lejos, así como en su desempeño en lo que va de ésta, hay motivos para confiar en que La Roja sea capaz de continuar su tradición y, por cuarta vez en su historia, pasar por las semifinales asegurándose plaza en la final. De ser así, estaremos en disposición de convertirnos el domingo en los primeros tetracampeones de Europa. La otra semifinal la jugarán el miércoles Dinamarca e Inglaterra, también en Wembley. Los ingleses, que partían como grandes aspirantes a llevarse el título junto a Francia, son ahora los favoritos indiscutibles. No han encajado un solo gol durante la competición y cuentan con una gran ventaja: la final, igual que las semis, se disputará en Wembley. Italia va la segunda, pero seguida de cerca por La Roja, mientras los daneses son los claros tapados para las casas de apuestas.

