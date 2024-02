Opinión (Foto: malasombra) España llora el asesinato de dos Guardias Civiles Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por martes 13 de febrero de 2024 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos en el día de ayer, 12 de febrero, se sumaron a la concentración silenciosa convocada por la Federación de Municipios y Provincias en solidaridad y apoyo a la familia de los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la localidad de Barbate mientras realizaban tareas de lucha contra el narcotráfico el pasado día 9 de febrero. A las doce del mediodía, a la hora del Ángelus, la España constitucional en donde se encuentran sus Casas Consistoriales, España lloró con amargura y dolor el asesinato de dos Guardias Civiles y rezó por la recuperación de los heridos, guardando unos minutos de silencio en homenaje a los agentes fallecidos y en reconocimiento fehaciente y público de la gran labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Fue muy loable y plausible, que desde una perspectiva institucional humanística y con los sentires cristianos, que las instituciones que tienen la obligación de velar por la seguridad de aquellos que trabajan en beneficio de todos los ciudadanos, expresen junto a la sociedad civil y el tejido social, el transmitir el pésame y las condolencias a las familias y compañeros de los agentes fallecidos, que atraviesan momentos de gran dolor por la pérdida de sus seres queridos, profesionales que han perdido la vida de forma cruel ejerciendo su trabajo de servicio público con excelsa responsabilidad. Asesinados en acto de servicio, en defensa del bien común de España, dos agentes de la Guardia Civil o y otros dos quedar heridos por narcos, tras ser embestidos por una narcolancha, para que comiencen a decir desde la gobernanza política estatal, que ante este lamentable hecho luctuoso se aumentarán los medios contra el narcotráfico y que habrá impunidad cero. Siempre se dice lo mismo, después todo queda en aguas de borrajas. Siempre, siempre, que ocurre un hecho de tintes dramáticos, tras unirnos la sociedad civil al dolor de las familias, amistades y compañeros del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil se derrochan propuestas de enmienda institucional para poder controlar una situación peligrosa en nuestro país y que ha ido in crescendo ante la falta de medidas, que hace años deberían de estar operativas, como lo fueron la unidad especial que combatía el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El asesinato vilmente de dos valientes Guardias Civiles por parte de unos narcotraficantes en Barbate – Cádiz- tienen dos culpables: primero, los autores materiales de los hechos. Pero también, los responsables políticos del Gobierno de la Nación, ante una ignominiosa actuación política de mandar a esos agentes sin los medios necesarios para enfrentarse a los traficantes. La Guardia Civil carece de los medios mínimos para enfrentarse a los criminales que acechan nuestras costas y fronteras y esta vez el resultado ha sido personas asesinadas y otros compañeros heridos sin ninguna oportunidad de defenderse. Ha sido una vergüenza que ningún gestor político, al día de la fecha, no haya dimitido de forma inmediata, más aún, después de no haber declarado en España, Luto Nacional, y no tener ni la más mínima indicación de este hecho dramático para España con gestos de consuelo, especialmente, en el acto de la entrega de los Premios “Goya”, al que asistió el presidente del Gobierno, mientras se estaban velando con dolor y amargura por los familiares y compañeros los cuerpos yacientes de los Guardias Civiles pendientes del sepelio religioso para recibir cristiana sepultura. Y fue una vergüenza, que a pesar que la viuda de uno de los Guardias Civiles asesinados, David, le pidiese no ir al funeral ni ponerle él la medalla a su marido, al Ministro Marlaska le dio igual. Le dio igual y quiso con una actitud de falta de sensibilidad humana el querer imponer una condecoración a título póstumo al Guardia Civil asesinado delante de todo el mundo para la foto de rigor. Y la viuda sacando fuerza del corazón contrito de dolor tuvo que levantarse ella misma para impedírselo. Hace 16 meses el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur -, a pesar del éxito en detenciones e incautaciones de alijos desde su creación-, abandonándose desde la gobernanza política la protección de nuestras costas y exponiendo a la Guardia Civil a los peligros de un grupo de delincuentes cuya mayor motivación no es meter droga en España, sino matar a Guardias Civiles. Ante este desgobierno de la infamia, la sociedad civil debe de estar unida en estos momentos de aflicción dolorosa en un solo grito claro y contundente de apoyo a la Guardia Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantes del ordenamiento jurídico, del sistema democrático, al tener como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Finalizar con algunos de los titulares recogidos de las redes sociales de las Asociaciones de guardias civiles que piden la dimisión de Marlaska por no dotar de "más medios y más personal" a agentes que "se juegan la vida" contra el narcotráfico. En el mismo sentido, la AEGC pide la dimisión o cese de Marlaska por la muerte de los dos agentes en Barbate. Los guardias civiles llevan años «aguantando desprecios, desplantes y vejaciones» por parte del ministerio del Interior. Jucil denuncia la incompetencia de Marlaska: "Los narcos se han venido arriba y el principio de autoridad está perdido." Estos actos violentos no sólo vulneran gravemente el derecho a la vida, a la libertad y a la convivencia pacífica de los pueblos de España, sino que intentan amedrentarnos y someternos a su totalitarismo intrínsecamente perverso y nunca justificable. Mujeres y hombres de la Guardia Civil, servidores públicos de buena voluntad, queremos deciros a vosotros familiares y a todos los Guardias Civiles: ¡ánimo, sed valientes, no tengáis miedo, no estáis solos, contad con nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra solidaridad! Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida a los dos compañeros de la Guardia Civil que no acaba, en feliz recompensa por su entrega a España. Que la Madre de Dios, bajo la devocional advocación de la Patrona de la Guardia Civil, Nuestra Señora la Virgen del Pilar, bendiga y proteja a España. Rafael Leopoldo Aguilera 30 artículos