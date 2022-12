Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar España y Marruecos pelearán el martes por una plaza en cuartos de final del mundial domingo 04 de diciembre de 2022 , 08:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Roja ya tiene su pase a octavos de final, aunque no exenta de sobresaltos tras dejarse remontar el último partido frente a los nipones La derrota de la selección ante Japón ha relegado a los de Luis Enrique a la segunda posición del grupo, un partido que debiera servir como serio toque de atención para el equipo, que llegó a estar fuera del mundial durante 3 minutos - los que Costa Rica se situó por delante de Alemania en el partido entrambos. España ha seguido una trayectoria descendente en este mundial. Ganó por goleada a C. Rica en el debut, luego empató a uno con Alemania, y por último la preocupante pifia 1-2 contra la selección nipona… tras conseguir adelantarse en la primera parte y tener la situación bajo control, La Roja se desajustó por completo en la segunda, permitiéndoles dar la vuelta al partido. Más le vale a España cambiar de tendencia ante el rival en octavos, Marruecos (el día 6 a las 16hs) un equipo que se ha mostrado intratable y va a más. Con su victoria 1-2 ante Canadá en última jornada, el empate con Croacia en su debut y, sobre todo, tras ser capaces de doblegar a Bélgica por 2-0 en el 2º partido, los 7 puntos sumados les han permitido liderar el grupo confortablemente, con 4 goles anotados y uno recibido. Pese a que Marruecos vaya en ascenso y España se esté desinflando, lo cierto es que La Roja es la clara favorita a ganar el partido y pasar a cuartos de final si nos atenemos a las cuotas en las casas de apuestas para el Mundial Qatar 2022. Sin duda los precedentes juegan a favor de los nuestros, pues históricamente lo máximo que ha conseguido la selección marroquí ante la española ha sido un empate. El vecino del sur, con paso firme Nadie puede dudar a estas alturas que Marruecos es, probablemente, la mayor sorpresa (positiva) de lo que llevamos de mundial. Un equipo muy intenso que se ha mostrado velocísimo en las transiciones, sólido en el aspecto defensivo, y con un juego por las bandas que se ha revelado como un arma ofensiva de primer nivel. Se trata de una selección compuesta en su mayoría de jugadores extranjeros, pues de los 26 convocados, nada menos que 15 han nacido fuera de Marruecos. Se da, además, la cruel coincidencia para Bélgica de que la mayoría de ellos han nacido en ese país, al que derrotaron y ha quedado apeado del mundial - una de las grandes sorpresas (negativas). El jugador marroquí más emblemático es Achraf Hakimi, actualmente en el PSG, pero nacido en Madrid y formado en la cantera del Real Madrid. Con estos antecedentes, en sus manos estaba haber optado por jugar con la selección española, pero Achraf siempre ha dejado clara su preferencia: “me siento orgulloso de jugar para Marruecos, soy parte de su cultura” ¿Cuál es el historial entre España y Marruecos? La selección española y la marroquí se han enfrentado sólo en tres ocasiones, pese a ser vecinos, con saldo favorable para La Roja: dos victorias y un empate. Este último es el resultado más reciente y el que puede dar mayores esperanzas a Marruecos: 2-2 en partido de la fase de grupos del último mundial, Rusia 2018. La primera vez que se vieron las caras fue en 1961 en la ciudad de Casablanca, un partido clasificatorio para el mundial, que España se llevó por 1-0; al ser parte de un play-off, once días después volvieron a jugar y entonces La Roja ganó por 3-2; con lo que se clasificó para el mundial Chile 1962. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.