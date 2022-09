OTRAS NOTICIAS Ampliar España: Cuánto gana un programador web Escucha la noticia Las personas que deciden incursionar en el área del desarrollo y la programación web, muchas veces se sienten atraídas por las ventajas que ofrece este tipo de trabajo. Entre las más populares, está la posibilidad de trabajar en la modalidad de home office o desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet y también, los altos salarios que ofrece un empleo en la cotizada área de la tecnología. La curiosidad siempre ha estado dirigida para saber cuánto gana un programador en España y la verdad es que hay varios parámetros para medir la escala salarial, puesto que los sueldos varían en relación a la especialidad dentro de la programación y desarrollo web, así como el nivel de experiencia que tenga el profesional. La carrera de programador web Hacer una carrera dentro de alguna especialidad tecnológica puede ser prometedor, ya que se trata de un área en constante crecimiento. Por esa razón siempre hay una alta demanda de programadores y desarrolladores web y los salarios son bastante favorables. De acuerdo con la página de empleos Indeed, el salario promedio de un programador frontend en etapa junior, es de al menos 32 mil Euros al año. Por su parte, los desarrolladores junior especializados en backend, pueden llegar a percibir un sueldo promedio de 25.000 Euros por año. En el mercado laboral de España, los programadores web siguen estando entre los profesionales con mayor demanda. Esto se debe a que no existen programadores bien preparados académicamente y de forma práctica para que las empresas puedan cubrir sus áreas de tecnología. Con ese importante déficit de profesionales, las empresas no logran cubrir la demanda y esta cada año sigue en aumento. Esa es la razón principal por la que los salarios de los trabajadores de tecnologías también se mantengan en franca alza, como una estrategia empresarial para hacer una captación de talentos exitosa. La figura del programador web Los profesionales de la programación web se han convertido en una pieza fundamental para las empresas, por el crecimiento tan impactante que ha experimentado el sector, especialmente después de la pandemia por Covid-19. Debido a la alerta sanitaria, fueron muchos los sectores que tuvieron que migrar hacia plataformas digitales en búsqueda de mantener el ritmo de trabajo. Por ese motivo el perfil profesional de un programador se volvió muy solicitado y la necesidad de conseguir academias de calidad que brindaran los conocimientos más actualizados, también se convirtió en una prioridad. Tal fue el caso de la empresa Aulab Hackademy, que se especializa en ofrecer formación de tecnología a través de cursos y bootcamps enfocados en formar profesionales con calidad para el oficio y con información actualizada para estar a la vanguardia de la profesión. Otros medidores de salario Más allá de Indeed hay otras empresas que también realizan comparativas en cuanto a los salarios y las profesiones. Una de ellas es Experis, que publica un informe llamado Tech Cities cada año para informar sobre las novedades en las ganancias de los distintos profesionales de la tecnología. Según su informe del 2021, los profesionales de las Tecnologías de la Información en España, ganan un salario bruto sobre los 37 mil euros anuales. El valor representa un porcentaje alto en comparación a la media de sueldos del país. En concreto, un programador junior en España puede ganar cerca de 24.000 euros en un año y la cifra varía de acuerdo con la especialidad y experiencia. Un frontend comienza ganando 32 mil euros, un backend puede iniciar su tabla salarial en 25 mil euros anuales, mientras que un full stack cuenta con un sueldo que oscila entre 35 y 45 mil euros al año. Los salarios van incrementando a medida que los profesionales adquieren mayor experiencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)