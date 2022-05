Capital Espectáculos y conciertos en la Noche en Blanco viernes 20 de mayo de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, destaca que Almería “se llenará de vida, color y entretenimiento” el próximo 27 de mayo Almería volverá a vivir una nueva y mágica edición de la Noche en Blanco tres años después. Fue en 2019 cuando tuvo lugar por última vez, antes de que la pandemia impidiera en dos ocasiones su celebración, y ahora regresa con más de una decena de actividades. Espectáculos, conciertos y juegos tradicionales llenarán las calles del centro histórico con una programación protagonizada por una exhibición aérea inspirada en Don Quijote y la actuación de Manel Fuentes y The Spring’s Team. Así lo ha dado a conocer el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha destacado el afán del Ayuntamiento por ”convertir la noche en día, cambiar la calma por la diversión, compartir, apoyar al comercio y a la hostelería y seguir dinamizando el centro en una noche especial, que se ha convertido en un clásico de la programación social y cultural de la ciudad”. En este sentido, ha subrayado que “queremos que vuelva a lo grande para que Almería se divierta y se lo pase bien”. Asimismo, ha asegurado que vamos a aprovechar el ímpetu de los almerienses para poner al alcance de su mano las mejores herramientas para que Almería se llene de vida, color y entretenimiento”. Puerta de Purchena La Puerta de Purchena será uno de los centros neurálgicos del evento, acogerá desde las 20.15 horas el espectáculo Karcocha Street Clown internacional y a las 21.15 horas será el turno del pasacalles “Móvil”. En esta misma ubicación, quince minutos después, se realizará el espectáculo aéreo de Don Quijote, un viaje por la obra de Miguel de Cervantes que explica la historia del héroe. Seguidamente, Manel Fuentes y The Spring’s Team deleitarán al público con un gran concierto. La Plaza Vieja, otro de los puntos de interés, pondrá en marcha sus actividades a las 18.30 horas con el teatro musical “Los Boo”, una propuesta de grandes aventuras con grandes coreografías y emociones para los más pequeños. La exhibición de baile moderno de Shamballa se producirá a las 19.30 horas y la comedia callejera “Carman” será a las 20.30 horas. Además, este año la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) será escenario de “Música en vela” con un concierto de versiones de la mítica banda Queen a piano y chelo bajo. El Paseo arrancará a las 18.00 horas con juegos tradicionales y continuará a las 19 horas con una exhibición de vehículos. Por su parte, la calle de las Tiendas contará con el concierto de ópera de Il Sogno y la plaza del Educador tendrá la actuación de Playlist Duo, ambos a las 20.00 horas. La calle Jovellanos y su entorno albergarán desde las 22.00 horas Karcocha Street Clown. Por último, los Refugios de la Guerra Civil, el Centro de Interpretación Patrimonial, el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta y los Aljibes abrirán sus puertas de forma gratuita hasta las 24.00 horas. Se podrán visitar todas las exposiciones que actualmente tienen y en algunos casos habrá posibilidad de visita guiada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

